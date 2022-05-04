Житель Сызрани получил шесть лет колонии за убийство знакомой

Сызранский городской суд рассмотрел уголовное дело об убийстве женщины. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2021 г. местный житель выпивал с женщиной в ее квартире и избил хозяйку, в том числе металлическим чайником. От полученных травм потерпевшая скончалась.

В итоге мужчину приговорили к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.