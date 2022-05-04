Заключенная из Самарской области хотела "купить" смягчение условий

В Самарской области вынеси приговор женщине, которую обвиняли в попытке подкупить сотрудника колонии. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Обвиняемая отбывает наказание в ИК-28 в с. Рождествено за сбыт наркотиков. Она хотела улучшить условия пребывания и попросила начальника отряда выдать положительную характеристику для перевода в колонию-поселение. Получив отказ, женщина предложила сотруднику колонии 100 тыс. руб. и пообещала, что муж передаст сумму двумя траншами. Сотрудница колонии сообщила о предложении взятки руководству.

Мужа заключенной задержали при передаче 50 тыс. рублей.

В итоге суд назначил обвиняемой три года колонии. Дело ее супруга о посредничестве во взяточничестве сейчас рассматривает суд. Ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.