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РСХБ прогнозирует значительное увеличение доли баранины на мясном рынке

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты Россельхозбанка изучили рынок овцеводства и выделили основные тренды в динамике его развития.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Объем производства мелкого рогатого скота в 2021 г. составил 213 тыс. тонн в убойном весе. В основном это баранина, объемы производства козлятины незначительны. Потребление баранины примерно равно производству. Ежегодно в стране потребляется около 77 кг мяса на душу населения. Из них 31 кг приходится на курицу, 28 - на свинину, 13 - на говядину, три - на индейку. Еще около 0,5 кг приходится на прочие виды мяса (например, утку, кроликов). Баранины потребляется около 1,5 килограмма (2% мясного рынка).

Благодаря особенностям откорма в данном сегменте мясного рынка наиболее высока доля малых форм хозяйствования, на которые в совокупности приходится более 90% производства. Географически производство сконцентрировано на Северном Кавказе и в Поволжье, что обусловлено относительно мягким климатом и наличием пригодных для выпаса земель. Центрами потребления являются регионы Северного Кавказа, Поволжья и Юга страны, а также крупные городские агломерации.

Потребление мяса в России находится на рекордном уровне. Основные его виды - курятина, свинина, говядина - перестают быть драйверами рынка. В ближайшие годы потребление может вырасти за счет диверсификации мясной потребительской корзины. Россияне покупают все больше индейки, которая давно уже конкурирует с курятиной за место в холодильниках у приверженцев ЗОЖ. Скорее всего, будет расти потребление утятины, крольчатины и других, менее востребованных сейчас, видов мяса. Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ) прогнозирует также рост потребления баранины.

"В перспективе баранина имеет все шансы побороться с индейкой за четвертое место на мясном рынке. Мы видим позитивные тенденции в производстве - открытие новых предприятий по убою и переработке баранины и контрактацию фермеров для обеспечения объемами этих предприятий. Растет доля специализированных мясных пород животных. Это означает, что на рынке появится больше удобных для потребителя продуктов - мелкой разделки в современной упаковке. Рост доли мясных пород и распространение единых стандартов забоя (возраст животных), скорее всего, будет вести к тому, что продукт станет более постным и потеряет специфический запах. Это во многом будет новый продукт, к которому по-прежнему могут быть применимы разнообразные утверждения - "органический", "вольный выпас", "фермерский", "халяль", "кошер" - для повышения добавленной стоимости", - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов. С учетом этих позитивных сдвигов ЦОЭ прогнозирует быстрый рост потребления баранины примерно в два раза, до 3 кг на душу населения к 2030 году.

Качественную баранину от ведущих российских фермерских хозяйств можно приобрести онлайн с доставкой на дом на платформе "Своё Родное", объединяющей более семи тысяч фермеров из самых разных регионов России.

Гид потребителя

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