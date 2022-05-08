Подозреваемый в домогательстве к детям Сергей Кочережко не работает в системе образования

В министерстве образования и науки Самарской области прокомментировали инцидент с самарским "Учителем года" Сергеем Кочережко, задержанным в Москве по подозрению в в домогательстве к детям.

"В настоящий момент в произошедшем разбираются сотрудники правоохранительных органов. В школах Самарской области Сергей Кочережко сейчас не работает", — заявили в ведомстве.

Напомним, по данным Телеграм-канал Baza в конце апреля в полицию обратилась 40-летняя женщина, рассказавшая, что около двух часов дня в метро к ее 12-летней дочери и подруге девочки подошел неизвестный мужчина и стал показывать свои половые органы.

После отсмотра камер видеонаблюдения спустя неделю сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался 32-летний учитель истории и обществознания Сергей Кочережко, ставший абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года-2015".

Сейчас на Кочережко возбуждено уголовное дело по статье "Разватные действия". 3 мая он был арестован.