В Москве задержали самарского "Учителя года" по подозрению в домогательстве к детям

В Москве задержали самарского "Учителя года" Сергей Кочережко, сообщает Телеграм-канал Baza.

По данным канала в конце апреля в полицию обратилась 40-летняя женщина,рассказавшая, что около двух часов дня ее 12-летняя дочь вместе с подругой ехали по красной ветке метро. Когда поезд проезжал в районе станции "Лубянка" к ним подошел неизвестный мужчина и стал показывать свои половые органы.

После отсмотра камер видеонаблюдения спустя неделю сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался 32-летний учитель истории и обществознания Сергей Кочережко, ставший абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года-2015".

Сейчас на Кочережко возбуждено уголовное дело по статье "Разватные действия". 3 мая он был арестован.