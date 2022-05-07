В Москве задержали самарского "Учителя года" по подозрению в домогательстве к детям

В Москве задержали самарского "Учителя года" Сергей Кочережко, сообщает Телеграм-канал Baza.
По данным канала в конце апреля в полицию обратилась 40-летняя женщина,рассказавшая, что около двух часов дня ее 12-летняя дочь вместе с подругой ехали по красной ветке метро. Когда поезд проезжал в районе станции "Лубянка" к ним подошел неизвестный мужчина и стал показывать свои половые органы.
После отсмотра камер видеонаблюдения спустя неделю сотрудники полиции задержали мужчину. Им оказался 32-летний учитель истории и обществознания Сергей Кочережко, ставший абсолютным победителем Всероссийского конкурса "Учитель года-2015".
Сейчас на Кочережко возбуждено уголовное дело по статье "Разватные действия". 3 мая он был арестован.
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Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу