Самарец взыскал с туроператора моральный вред за ДТП в Турции

Самарский областной суд взыскал с ООО "Пегас Туристик" моральный вред, понесенный туристом, попавшим в апреле 2021 г. ДТП на экскурсии по туристической путевке в Турции, сообщает прокуратура Самарской области.
Решением Железнодорожного районного суда Самары от 25 октября 2021 г. отказано в удовлетворении исковых требований самарца к ООО "Пегас Туристик" о возмещении вреда, причиненного здоровью.
В апреле 2021 г. мужчина с семьей попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Турции, где они отдыхали по туристической путевке. В результате ДТП пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести.
Суд отказал в удовлетворении иска пострадавшего в полном объеме, согласившись с доводами турагенства об отсутствии доказательств организации экскурсионного тура ООО "Пегас Туристик", а также придя к выводу, что ООО "Пегас Туристик" несет ответственность лишь за реализацию туристского продукта, включающего перелет, проживание и трансфер из аэропорта в отель и обратно.
Судом первой инстанции не учтено, что туристский продукт — это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.
В ходе рассмотрения дела установлен факт приобретения путевки на экскурсию у отельного гида, на одежде которого имелся логотип "Пегас Туристик", такой же логотип содержит путевка на экскурсию, приобретенная истцом, и экскурсионный автобус.
Апелляционным определением Самарского областного суда решение районного суда отменено, по делу вынесено новое решение, которым в пользу гражданина с туристического оператора взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. руб., сумма утраченного заработка, расходы на экспертизу и оплату услуг представителя в размере 15,4 тыс. руб. и штраф в размере 40 тыс. рублей.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.