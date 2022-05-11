Самарец взыскал с туроператора моральный вред за ДТП в Турции

Самарский областной суд взыскал с ООО "Пегас Туристик" моральный вред, понесенный туристом, попавшим в апреле 2021 г. ДТП на экскурсии по туристической путевке в Турции, сообщает прокуратура Самарской области.

Решением Железнодорожного районного суда Самары от 25 октября 2021 г. отказано в удовлетворении исковых требований самарца к ООО "Пегас Туристик" о возмещении вреда, причиненного здоровью.

В апреле 2021 г. мужчина с семьей попал в дорожно-транспортное происшествие на территории Турции, где они отдыхали по туристической путевке. В результате ДТП пострадавшему причинен вред здоровью средней тяжести.

Суд отказал в удовлетворении иска пострадавшего в полном объеме, согласившись с доводами турагенства об отсутствии доказательств организации экскурсионного тура ООО "Пегас Туристик", а также придя к выводу, что ООО "Пегас Туристик" несет ответственность лишь за реализацию туристского продукта, включающего перелет, проживание и трансфер из аэропорта в отель и обратно.

Судом первой инстанции не учтено, что туристский продукт — это комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену (независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других услуг) по договору о реализации туристского продукта.

В ходе рассмотрения дела установлен факт приобретения путевки на экскурсию у отельного гида, на одежде которого имелся логотип "Пегас Туристик", такой же логотип содержит путевка на экскурсию, приобретенная истцом, и экскурсионный автобус.

Апелляционным определением Самарского областного суда решение районного суда отменено, по делу вынесено новое решение, которым в пользу гражданина с туристического оператора взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. руб., сумма утраченного заработка, расходы на экспертизу и оплату услуг представителя в размере 15,4 тыс. руб. и штраф в размере 40 тыс. рублей.