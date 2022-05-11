Житель Жигулевска получил 10 лет колонии за убийство приятеля и поджог

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В Жигулевске суд вынес приговор 21-летнему парню, которого обвиняли в убийстве, проникновении в дом и поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.