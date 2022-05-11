Самарца отправили в колонию за кражу на поминках

Промышленный районный суд Самары вынес приговор 51-летнему мужчине, которого обвиняли в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Потерпевшая - 72-летняя местная жительница - лишилась сумки с телефоном, кошельком и кожаными варежками. Сумма ущерба составила 24 тыс. рублей. Женщина была в доме на пр. Карла Маркса у знакомой, которая пригласила ее на поминки.

Полицейские установили, что мобильное устройство сдано в ломбард на ул. Ново-Вокзальной, и задержали подозреваемого в краже. Им оказался сосед приятельницы, работающий сварщиком в строительной организации. В 2013, 2020 и 2021 гг. его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Задержанный признался, что помогал донести поминальные пироги, заметил в общем коридоре женскую сумку и позже украл ее. В кошельке он нашел 4 тыс. руб., мобильник продал в ломбард за 1 тыс. руб., а остальное выбросил в мусор.

В результате суд с учетом непогашенной судимости назначил мужчине два года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.