Самарца отправили в колонию за кражу на поминках

Промышленный районный суд Самары вынес приговор 51-летнему мужчине, которого обвиняли в краже. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Потерпевшая - 72-летняя местная жительница - лишилась сумки с телефоном, кошельком и кожаными варежками. Сумма ущерба составила 24 тыс. рублей. Женщина была в доме на пр. Карла Маркса у знакомой, которая пригласила ее на поминки.
Полицейские установили, что мобильное устройство сдано в ломбард на ул. Ново-Вокзальной, и задержали подозреваемого в краже. Им оказался сосед приятельницы, работающий сварщиком в строительной организации. В 2013, 2020 и 2021 гг. его уже привлекали к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Задержанный признался, что помогал донести поминальные пироги, заметил в общем коридоре женскую сумку и позже украл ее. В кошельке он нашел 4 тыс. руб., мобильник продал в ломбард за 1 тыс. руб., а остальное выбросил в мусор.
В результате суд с учетом непогашенной судимости назначил мужчине два года и четыре месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.