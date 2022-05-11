Жительница Самарской области пыталась убить свою мать

В Самарской области суд вынес приговор жительнице Чапаевска, которую признали виновной в покушении на убийство. Об этом сообщает региональное СУ СК.

16 декабря 2021 г. женщина поссорилась с матерью и нанесла ей несколько ударов кухонным топориком. Потерпевшая смогла покинуть помещение и спаслась.

Во время следствия обвиняемая рассказала, что у нее с матерью были постоянные конфликты на почве разногласий по воспитанию малолетних детей и давние обиды.

Суд приговорил женщину к трем с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима.