Самарец оскорбил судью отправился в колонию

Жигулевский городской суд вынес приговор 27-летнему местному жителю за неуважение к суду. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В августе 2021 г., после того как мужчину признали виновным в совершении преступления, он оскорбил судью нецензурными словами.

С учетом ранее вынесенного приговора ему назначили восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.