Водитель самарской фирмы получил срок из-за присвоения "рыбных" денег

Советский районный суд Самары вынес приговор 32-летнему жителю области, которого обвиняли в хищении средств работодателя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчина устроился работать водителем в фирму, занимающуюся поставками свежемороженой рыбы. Через месяц он оказался в сложной финансовой ситуации и решился на аферу. Он доставил груз в Стерлитамак и получил от индивидуального предпринимателя 300 тыс. рублей. Однако полученные наличные сотрудник не передал в кассу, а оставил себе.
Во время расследования полицейские выяснили, что мужчину не в первый раз обвиняют в растрате. В 2018 г. его осудили за аналогичное преступление и приговорили к полутора годам условно. Тогда мужчина, являясь водителем в организации металлопроката, сдал на металлолом вверенные изделия стоимостью более 500 тыс. рублей.
В итоге суд назначил ему год лишения свободы в колонии общего режима. Часть ущерба бывший водитель возместил.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.