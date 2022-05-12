Водитель самарской фирмы получил срок из-за присвоения "рыбных" денег

Советский районный суд Самары вынес приговор 32-летнему жителю области, которого обвиняли в хищении средств работодателя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчина устроился работать водителем в фирму, занимающуюся поставками свежемороженой рыбы. Через месяц он оказался в сложной финансовой ситуации и решился на аферу. Он доставил груз в Стерлитамак и получил от индивидуального предпринимателя 300 тыс. рублей. Однако полученные наличные сотрудник не передал в кассу, а оставил себе.

Во время расследования полицейские выяснили, что мужчину не в первый раз обвиняют в растрате. В 2018 г. его осудили за аналогичное преступление и приговорили к полутора годам условно. Тогда мужчина, являясь водителем в организации металлопроката, сдал на металлолом вверенные изделия стоимостью более 500 тыс. рублей.

В итоге суд назначил ему год лишения свободы в колонии общего режима. Часть ущерба бывший водитель возместил.