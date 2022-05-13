Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком

Реализацию национальных проектов, в частности ход работ по строительству и реконструкции объектов социального назначения обсудили в четверг, 12 мая, на совещании у первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Во встрече приняли участие министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин и министр строительства Николай Плаксин.
В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 г. в регионе планируется благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий. Объем субсидий на благоустройство составляет около 1 млрд 250 млн руб., заключены контракты в рамках 100% запланированных средств. В настоящее время на объектах начались работы. Кассовое освоение средств идет по графику, завершить этот процесс планируется к 1 декабря 2022 года.
Досрочно стартовали работы в городах-победителях Пятого Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году конкурс выиграли Сызрань с проектом "На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)" и Отрадный с проектом "По прямой к "Отрадному". Из федерального бюджета на финансирование работ по двум этим объектам направлено 219,5 млн рублей. В настоящее время кассовое освоение этих средств приближается к 25%. Контролировать ход этих работ по благоустройству помогает система видеонаблюдения.
Полным ходом идет реализация федерального проекта "Оздоровление Волги". В текущем году финансирование работ по проекту составляет более трех миллиардов рублей. Это позволит выполнить реконструкцию семи и строительство четырех новых очистных сооружений. Среди крупнейших проектов — реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов в Самаре, модернизация объектов в Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Отрадном и Нефтегорске. Новые очистные сооружения появятся в Елховке. Восемь из 11 объектов планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.
На 17,5% исполнен годовой план по кассовому освоению средств, выделенных региону в рамках федерального проекта "Чистая вода" (входит в национальный проект "Жилье и городская среда") — и это при том, что строительный сезон только начинается. В настоящее время работы ведутся на 13 объектах водоснабжения, при этом возведение пяти сооружений продолжается, а строительство восьми новых начали в этом году. Самарская область получила на решение этих задач из федерального бюджета более миллиарда рублей. Благодаря национальному проекту чистая вода придет в Большеглушицкий, Кошкинский, Большечерниговский, Красноармейский, Нефтегорский, Безенчукский, Красноярский, Камышлинский и Елховский районы. Ввести в строй до конца года планируют шесть объектов.
В текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется ввести в эксплуатацию 83 дороги общей протяженностью 296,87 км: это и региональные трассы, и уличная сеть в крупнейших городах Самарской области Самаре и Тольятти. Объем финансирования регионального работ 8,7 млрд рублей. Все контракты на строительные работы были заключены заранее. Кассовое исполнение составило к настоящему моменту 31,4%. Завершить контрактацию на 2023 год планируется до 1 сентября 2022-го.
В рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" будут приведены в нормативное состояние еще 19 км автомобильных дорог. В 2022 г. на эти цели предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 661,7 млн рублей. Конкурсные процедуры завершены, заключены 3 государственных контракта. Кассовое исполнение федерального бюджета составило почти 30%.
"Реализация национальных проектов идет по плану, по исполнению отдельных показателей — с опережением графика. За прошлые годы мы набрали хороший темп в этой работе. Уверен, что мы этот темп сохраним и выполним все планы на текущий год. Еще раз прошу внимательно контролировать ход работ, не допускать отклонений от графика, оперативно решать возникающие проблемы, своевременно информировать о них Правительство. Выполняя в срок или досрочно взятые на себя обязательства, регион может претендовать на дополнительные средства федерального бюджета, которые мы также сможем направить на строительство социальных объектов", — подчеркнул Виктор Кудряшов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.