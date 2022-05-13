Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком

Реализацию национальных проектов, в частности ход работ по строительству и реконструкции объектов социального назначения обсудили в четверг, 12 мая, на совещании у первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Во встрече приняли участие министр энергетики и ЖКХ Александр Мордвинов, министр транспорта и автомобильных дорог Иван Пивкин и министр строительства Николай Плаксин.

В рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2022 г. в регионе планируется благоустроить 144 общественных и 318 дворовых территорий. Объем субсидий на благоустройство составляет около 1 млрд 250 млн руб., заключены контракты в рамках 100% запланированных средств. В настоящее время на объектах начались работы. Кассовое освоение средств идет по графику, завершить этот процесс планируется к 1 декабря 2022 года.

Досрочно стартовали работы в городах-победителях Пятого Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году конкурс выиграли Сызрань с проектом "На берегу трех рек: продолжение истории (благоустройство Монастырской набережной реки Сызранки)" и Отрадный с проектом "По прямой к "Отрадному". Из федерального бюджета на финансирование работ по двум этим объектам направлено 219,5 млн рублей. В настоящее время кассовое освоение этих средств приближается к 25%. Контролировать ход этих работ по благоустройству помогает система видеонаблюдения.

Полным ходом идет реализация федерального проекта "Оздоровление Волги". В текущем году финансирование работ по проекту составляет более трех миллиардов рублей. Это позволит выполнить реконструкцию семи и строительство четырех новых очистных сооружений. Среди крупнейших проектов — реконструкция комплекса биологической доочистки сточных вод от биогенных элементов в Самаре, модернизация объектов в Сызрани, Новокуйбышевске, Кинеле, Жигулевске, Отрадном и Нефтегорске. Новые очистные сооружения появятся в Елховке. Восемь из 11 объектов планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году.

На 17,5% исполнен годовой план по кассовому освоению средств, выделенных региону в рамках федерального проекта "Чистая вода" (входит в национальный проект "Жилье и городская среда") — и это при том, что строительный сезон только начинается. В настоящее время работы ведутся на 13 объектах водоснабжения, при этом возведение пяти сооружений продолжается, а строительство восьми новых начали в этом году. Самарская область получила на решение этих задач из федерального бюджета более миллиарда рублей. Благодаря национальному проекту чистая вода придет в Большеглушицкий, Кошкинский, Большечерниговский, Красноармейский, Нефтегорский, Безенчукский, Красноярский, Камышлинский и Елховский районы. Ввести в строй до конца года планируют шесть объектов.

В текущем году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" планируется ввести в эксплуатацию 83 дороги общей протяженностью 296,87 км: это и региональные трассы, и уличная сеть в крупнейших городах Самарской области Самаре и Тольятти. Объем финансирования регионального работ 8,7 млрд рублей. Все контракты на строительные работы были заключены заранее. Кассовое исполнение составило к настоящему моменту 31,4%. Завершить контрактацию на 2023 год планируется до 1 сентября 2022-го.

В рамках федерального проекта "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" будут приведены в нормативное состояние еще 19 км автомобильных дорог. В 2022 г. на эти цели предусмотрены средства из федерального бюджета в размере 661,7 млн рублей. Конкурсные процедуры завершены, заключены 3 государственных контракта. Кассовое исполнение федерального бюджета составило почти 30%.

"Реализация национальных проектов идет по плану, по исполнению отдельных показателей — с опережением графика. За прошлые годы мы набрали хороший темп в этой работе. Уверен, что мы этот темп сохраним и выполним все планы на текущий год. Еще раз прошу внимательно контролировать ход работ, не допускать отклонений от графика, оперативно решать возникающие проблемы, своевременно информировать о них Правительство. Выполняя в срок или досрочно взятые на себя обязательства, регион может претендовать на дополнительные средства федерального бюджета, которые мы также сможем направить на строительство социальных объектов", — подчеркнул Виктор Кудряшов.