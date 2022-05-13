"Тольяттикаучук" усилил контроль качества воздуха

"Тольяттикаучук" (входит в группу "Татнефть") продолжает масштабную работу по защите окружающей среды. Предприятие повысило уровень автоматизации контроля выбросов веществ в атмосферу и усилило контроль качества атмосферного воздуха.

Так, на предприятии установлены автоматические системы контроля выбросов, обеспечивающие непрерывный мониторинг экологической составляющей работы производственных установок. Системы контроля уже установлены на источниках производства топливных компонентов, в этом году разрабатывается проектная документация для оснащения еще одного источника на производстве бутилкаучука.

"Благодаря новому оборудованию мы видим все процессы в реальном времени. Поскольку датчики стоят на источнике выброса дымовых газов и показывают все контрольные характеристики, то мы можем оперативно реагировать на какие-то сбои в процессе сжигания, регулируя процесс. Эта работа будет продолжена", — отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды предприятия Ахмет Насыров.

Среди других проведенных мероприятий, направленных на сохранение чистоты атмосферы, — установка новой фильтровентиляционной системы в ремонтном производстве. Благодаря ей за час происходит очистка около 50 тысяч кубических метров воздуха. Система охватывает практически весь объем воздуха на сварочно-монтажном участке, очищает воздух и утилизирует загрязнения. Благодаря модернизации улучшились условия труда, воздух стал чище на 10%.

Кроме того, сейчас разрабатывается проектная документация на установку пяти стационарных экологических постов контроля атмосферного воздуха. Посты позволят непрерывно в автоматическом режиме следить за качеством воздуха в контрольных точках санитарно-защитной зоны предприятия, измеряя массовую концентрацию различных веществ. В результате у предприятия появляется возможность оперативно оценивать влияние на качество атмосферы города с учетом метеорологической ситуации и при необходимости быстрее реагировать на изменения.

Курс на открытость и "зеленую" составляющую производства через планомерное внедрение новых технологий всегда был в числе приоритетов "Тольяттикаучука". В 2021 году "Тольяттикаучук" в составе группы "Татнефть" присоединился к Глобальному договору ООН и поддержал международную инициативу в области устойчивого развития.

В 2021 году предприятие полностью выполнило намеченную программу по снижению парниковых газов (Scope 1, 2). Эффект по снижению выбросов парниковых газов от реализованных мероприятий составил более 40 тысяч тонн СО₂-экв.

В 2022 году к реализации намечено 11 мероприятий с общим эффектом по сокращению выбросов парниковых газов 6 тыс. т СО₂-экв.