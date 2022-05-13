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Суды Происшествия

В Самаре закончился судебный процесс по делу бывшей сотрудницы ФНС

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары признал бывшего налогового инспектора виновной в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

В июне 2021 г. женщина узнала, что у одной из коммерческих организаций обнаружили налоговые нарушения и предложила через нее передать взятку — 800 тыс. руб. сотрудникам ФНС, которые могли бы исключить фирму из графика выездных проверок. Также нарушители якобы могли добиться уменьшения налоговых доначислений по уже вскрывшимся нарушениям. Следствие установило, что на самом деле обвиняемая не планировала выполнять обещанное и собиралась просто забрать деньги себе.

В итоге суд назначил ей штрафа 250 тыс. рублей.

Гид потребителя

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