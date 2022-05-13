В Самаре закончился судебный процесс по делу бывшей сотрудницы ФНС

Промышленный районный суд Самары признал бывшего налогового инспектора виновной в покушении на мошенничество. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
В июне 2021 г. женщина узнала, что у одной из коммерческих организаций обнаружили налоговые нарушения и предложила через нее передать взятку — 800 тыс. руб. сотрудникам ФНС, которые могли бы исключить фирму из графика выездных проверок. Также нарушители якобы могли добиться уменьшения налоговых доначислений по уже вскрывшимся нарушениям. Следствие установило, что на самом деле обвиняемая не планировала выполнять обещанное и собиралась просто забрать деньги себе.
В итоге суд назначил ей штрафа 250 тыс. рублей.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.