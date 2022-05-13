Экс-сотрудника ФСИН отправили в колонию за мошенничество

В Самарской области вынесли приговор бывшему сотруднику ИК-3, которого признали виновным в мошенничестве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

В январе 2021 г. к сотруднику оперативного отдела колонии, обратился заключенный и попросил незаконно пронести мобильники за 64 тыс. рублей. Деньги частями перечисляла супруга заключенного на банковскую карту сотрудника ФСИН.

Преступление пресекли сотрудники отдела собственной безопасности ведомства.

Бывшего сотрудника ИК приговорили к трем годам и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а также штрафу 256 тыс. рублей.