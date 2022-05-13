В регионе построят четыре мусоросортировочных комплекса стоимостью 3 млрд рублей

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" подтвердила финансирование проектов по строительству четырех мусоросортировочных комплексов в Самарской области.
Об этом стало известно в пятницу, 13 мая 2022 года, в ходе рабочего совещания по модернизации отрасли обращения с отходами, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр имущественных отношений Игорь Андреев, заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Наталья Ржевская, представители профильных ведомств.
Напомним, в рамках реализации региональной составляющей Самарской области федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология" в 2023-24 гг. в регионе планируется строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с отходами — на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов.
Решено, что объекты будут возводиться в рамках государственно-частного партнерства. Самарская область накопила большой опыт взаимодействия в этой сфере.
Глава регионального кабмина сообщил, что проекты самарской области получили одобрение публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Виктор Кудряшов накануне обсуждал эти вопросы с представителями ППК "РЭО" в Москве.
"Мы выходим на финишную прямую, ППК "РЭО" подтверждает финансирование самарских проектов, это около трех миллиардов рублей. Средства поступят концессионеру уже в этом году. Сейчас нам нужно форсировать процессы по подготовке документов. Мы должны активно, в том числе и силами министерства энергетики и ЖКХ, наладить взаимодействие с ППК "РЭО", — поставил задачу Виктор Кудряшов.
На совещании обсудили вопросы подготовки и направления в ППК "РЭО" проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов, оформления проекта концессионного соглашения, утверждения финансовой модели, темы взаимодействия концессионера с техническим заказчиком, соблюдения дорожной карты реализации проектов.
Председатель областного правительства поставил задачу при подготовке документов предусмотреть оптимальные условия для региона и концессионера, предусмотреть возможность компенсации в связи с возможным ростом цен на строительные материалы и работы. Виктор Кудряшов поручил завершить подготовку документов до конца мая.
Первый вице-губернатор также обратился к министру имущественных отношений Самарской области с вопросом об оформлении земель под строительство комплексов. "Оформление земель находится в завершающей стадии", — доложил Игорь Андреев.
Напомним, создание современных мусоросортировочных станций — важное направление работы по модернизации отрасли обращения с отходами. За три года в систему обработки ТКО было включено пять новых многофункциональных комплексов. На сегодняшний день доля обработанных ТКО составляет 44,6%.
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Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.