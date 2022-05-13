16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе построят четыре мусоросортировочных комплекса стоимостью 3 млрд рублей Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком Глава управления минлесхоза Самарской области попал в реестр уволенных в связи с утратой доверия В Самаре на совещании с участием Сергея Степашина обсудили модернизацию ЖКХ Ирина Титова: Меры поддержки позволили предпринимателям региона сохранить работников и предприятия

Облправительство Власть и политика

В регионе построят четыре мусоросортировочных комплекса стоимостью 3 млрд рублей

САМАРА. 13 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" подтвердила финансирование проектов по строительству четырех мусоросортировочных комплексов в Самарской области.

Об этом стало известно в пятницу, 13 мая 2022 года, в ходе рабочего совещания по модернизации отрасли обращения с отходами, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр имущественных отношений Игорь Андреев, заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Наталья Ржевская, представители профильных ведомств.

Напомним, в рамках реализации региональной составляющей Самарской области федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология" в 2023-24 гг. в регионе планируется строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с отходами — на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов.

Решено, что объекты будут возводиться в рамках государственно-частного партнерства. Самарская область накопила большой опыт взаимодействия в этой сфере.

Глава регионального кабмина сообщил, что проекты самарской области получили одобрение публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Виктор Кудряшов накануне обсуждал эти вопросы с представителями ППК "РЭО" в Москве.

"Мы выходим на финишную прямую, ППК "РЭО" подтверждает финансирование самарских проектов, это около трех миллиардов рублей. Средства поступят концессионеру уже в этом году. Сейчас нам нужно форсировать процессы по подготовке документов. Мы должны активно, в том числе и силами министерства энергетики и ЖКХ, наладить взаимодействие с ППК "РЭО", — поставил задачу Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили вопросы подготовки и направления в ППК "РЭО" проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов, оформления проекта концессионного соглашения, утверждения финансовой модели, темы взаимодействия концессионера с техническим заказчиком, соблюдения дорожной карты реализации проектов.

Председатель областного правительства поставил задачу при подготовке документов предусмотреть оптимальные условия для региона и концессионера, предусмотреть возможность компенсации в связи с возможным ростом цен на строительные материалы и работы. Виктор Кудряшов поручил завершить подготовку документов до конца мая.

Первый вице-губернатор также обратился к министру имущественных отношений Самарской области с вопросом об оформлении земель под строительство комплексов. "Оформление земель находится в завершающей стадии", — доложил Игорь Андреев.

Напомним, создание современных мусоросортировочных станций — важное направление работы по модернизации отрасли обращения с отходами. За три года в систему обработки ТКО было включено пять новых многофункциональных комплексов. На сегодняшний день доля обработанных ТКО составляет 44,6%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5