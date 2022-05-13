В регионе построят четыре мусоросортировочных комплекса стоимостью 3 млрд рублей

Публично-правовая компания "Российский экологический оператор" подтвердила финансирование проектов по строительству четырех мусоросортировочных комплексов в Самарской области.

Об этом стало известно в пятницу, 13 мая 2022 года, в ходе рабочего совещания по модернизации отрасли обращения с отходами, которое провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

В совещании приняли участие министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, министр имущественных отношений Игорь Андреев, заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Наталья Ржевская, представители профильных ведомств.

Напомним, в рамках реализации региональной составляющей Самарской области федерального проекта "Комплексная система обращения с ТКО" национального проекта "Экология" в 2023-24 гг. в регионе планируется строительство четырех многофункциональных комплексов обращения с отходами — на территориях Сергиевского, Кинель-Черкасского, Хворостянского и Большечерниговского муниципальных районов.

Решено, что объекты будут возводиться в рамках государственно-частного партнерства. Самарская область накопила большой опыт взаимодействия в этой сфере.

Глава регионального кабмина сообщил, что проекты самарской области получили одобрение публично-правовой компании "Российский экологический оператор". Виктор Кудряшов накануне обсуждал эти вопросы с представителями ППК "РЭО" в Москве.

"Мы выходим на финишную прямую, ППК "РЭО" подтверждает финансирование самарских проектов, это около трех миллиардов рублей. Средства поступят концессионеру уже в этом году. Сейчас нам нужно форсировать процессы по подготовке документов. Мы должны активно, в том числе и силами министерства энергетики и ЖКХ, наладить взаимодействие с ППК "РЭО", — поставил задачу Виктор Кудряшов.

На совещании обсудили вопросы подготовки и направления в ППК "РЭО" проектно-сметной документации на строительство мусоросортировочных комплексов, оформления проекта концессионного соглашения, утверждения финансовой модели, темы взаимодействия концессионера с техническим заказчиком, соблюдения дорожной карты реализации проектов.

Председатель областного правительства поставил задачу при подготовке документов предусмотреть оптимальные условия для региона и концессионера, предусмотреть возможность компенсации в связи с возможным ростом цен на строительные материалы и работы. Виктор Кудряшов поручил завершить подготовку документов до конца мая.

Первый вице-губернатор также обратился к министру имущественных отношений Самарской области с вопросом об оформлении земель под строительство комплексов. "Оформление земель находится в завершающей стадии", — доложил Игорь Андреев.

Напомним, создание современных мусоросортировочных станций — важное направление работы по модернизации отрасли обращения с отходами. За три года в систему обработки ТКО было включено пять новых многофункциональных комплексов. На сегодняшний день доля обработанных ТКО составляет 44,6%.