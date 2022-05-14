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Преступления Происшествия

Возбуждено дело в связи с работой "Кедр-1" по вывозу снега

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УМВД Самары возбуждено уголовное дело за махинации ООО "Кедр-1" с возмещением затрат на утилизацию отходов, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем аккаунте в Telegram.

"Следствием установлено, что муниципальным подрядчиком ООО "Кедр-1" завышались объемы убранного снега. Изъята "двойная бухгалтерия", когда по документам на полигоны вывозился один объем снега, но в действительности он был в разы меньше. Дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - сообщает депутат.

Напомним, ранее было возбуждено другое уголовное дело о хищении средств городского бюджета при выполнении контрактов по уборке Самары от снега, в рамках которого к ответственности привлекается директор МП Самары "Благоустройство" Евгений Садовников. Ему вменяют три мошенничества, ущерб от которых составил более 20 млн рублей.

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а вы у него делали откликнитесь напишите мне

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