Возбуждено дело в связи с работой "Кедр-1" по вывозу снега

УМВД Самары возбуждено уголовное дело за махинации ООО "Кедр-1" с возмещением затрат на утилизацию отходов, сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем аккаунте в Telegram.

"Следствием установлено, что муниципальным подрядчиком ООО "Кедр-1" завышались объемы убранного снега. Изъята "двойная бухгалтерия", когда по документам на полигоны вывозился один объем снега, но в действительности он был в разы меньше. Дело возбуждено по факту мошенничества в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 159 УК РФ)", - сообщает депутат.

Напомним, ранее было возбуждено другое уголовное дело о хищении средств городского бюджета при выполнении контрактов по уборке Самары от снега, в рамках которого к ответственности привлекается директор МП Самары "Благоустройство" Евгений Садовников. Ему вменяют три мошенничества, ущерб от которых составил более 20 млн рублей.