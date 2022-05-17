В Жигулевске осудили москвича, перевозившего 1,4 кг героина

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Жигулевский городской суд вынес приговор 50-летнему жителю Москвы Мисамиру Соибову, в автомобиле которого в мае 2021 г. сотрудниками УФСБ России по Самарской области нашли 1,4 кг героина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ведомства.