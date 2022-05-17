Более 17 лет на двоих получили жители Новокуйбышевска, перевозившие метадон

Красноярский районный суд Самарской области вынесен приговор двум жителям Новокуйбышевска, которых обвиняли в покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.

Двое обвиняемых приобрели в Нижегородской области метадон. В августе 2021 г. их задержали с поличным. В автомобиле, на котором они ехали, обнаружили тайник с 360,49 г наркотика.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Суд назначил одному из новокуйбышевцев семь лет и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима и 10 лет колонии общего режима — второму.