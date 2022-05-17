Свидетелей по делу экс-начальника регуправления "Почты России" доставят в суд принудительно

Во вторник, 17 мая, судья Самарского райсуда Дмитрий Дерунов решил, что придется организовать принудительную явку свидетелей по уголовному делу Артура Игрушкина. Последний занимал должность начальника регионального управления "Почты России" и попал под суд после обвинения со стороны подчиненных.

Напомним, сотрудники "Почты России" рассказали, что Игрушкин взял их практически в рабство. Начальник, по словам сотрудников, заставил их строить его личный дом.

"Мы работали на строительстве личного дома Игрушкина, как рабы на галерах. На работы по строительству личного дома Игрушкина нас перевозили на автобусе УАЗ предприятия, в котором нечем было дышать. На стройке у нас не всегда была возможность пообедать и тем более помыться. Поэтому мы ехали со стройки грязные, голодные, в душном УАЗе по городским пробкам. Домой попадали поздними вечерами, не уделяя должного внимания своим близким, а утром были вынуждены вновь и вновь возвращаться на стройку к Игрушкину, не зная, когда же это закончится", — указывали подчиненные Игрушкина в жалобах в правоохранительные органы.

При этом сотрудники говорили, что боялись начальника.

"На все возражения Игрушкин говорил: "Хочешь работать у меня — выполняй". Мы все боялись увольнения и долго терпели", — сообщал один из работников.

В итоге коллектив все же направил письма гендиректору "Почты России" и силовикам. В 2017 г. Игрушкина отстранили от работы, а позже возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Пока длилось расследование, Игрушкину вменили еще одно преступление. По версии следствия, мужчина продал служебную Toyota Camry своей супруге по заниженной цене — за 180 тыс. рублей. Сумму ущерба оценили в 400 тыс. рублей.

В суде уже выступили несколько свидетелей. Например, один из них рассказал, что Toyota продавали жене Игрушкина не напрямую, а через личного водителя. Продолжить допрашивать свидетелей должны были 17 мая. Но никто не явился.

"У нас не допрошены около 10 человек. Один из них сейчас работает в другом регионе, нужно обеспечить видеоконференц-связь", — рассказал судья Дмитрий Дерунов.

Остальных хотят найти и обеспечить их принудительный привод. Почему свидетели не появились в заседаниях добровольно, не ясно.

Артуру Игрушкину грозит реальное лишение свободы или штраф.