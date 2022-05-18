Экс-бухгалтер из Самарской области погашала свои долги деньгами организации

В Самарской области вынесли приговор бывшей бухгалтеру-кассиру ООО "Роспромстрой", которую обвиняли в присвоении денег. Об этом сообщает региональное СУ СК.
С января по февраль 2022 г. женщина систематически брала деньги из кассы организации суммами от 3 до 70 тыс. рублей. Этими средствами она, в том числе погашала задолженности по микрозаймам и кредитам. Общий ущерб составил более 556 тыс. рублей.
Суд назначил экс-бухгалтеру год и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.