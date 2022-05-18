Экс-бухгалтер из Самарской области погашала свои долги деньгами организации

В Самарской области вынесли приговор бывшей бухгалтеру-кассиру ООО "Роспромстрой", которую обвиняли в присвоении денег. Об этом сообщает региональное СУ СК.

С января по февраль 2022 г. женщина систематически брала деньги из кассы организации суммами от 3 до 70 тыс. рублей. Этими средствами она, в том числе погашала задолженности по микрозаймам и кредитам. Общий ущерб составил более 556 тыс. рублей.

Суд назначил экс-бухгалтеру год и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год.