Жителя Самарской области отправили на четыре года в колонию из-за конопли в морозилке

Волжский районный суд Самарской области рассмотрел уголовное дело местного жителя, которого обвиняли в хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Недалеко от своего дома мужчина собрал кусты дикорастущей конопли. Часть растений он употребил, а оставшееся заморозил.

Позже полицейские обнаружили в морозилке в его квартире четыре пакета с 1,6 кг конопли.

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима.