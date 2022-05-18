Коллега рассказал о жалобах на полицейского, обвиненного в продаже данных сотрудников ФСБ

В среду, 18 мая, в суде Самарского района региональной столицы допросили экс-коллегу теперь уже бывшего сотрудника дежурной части отдела полиции №6 в Самаре Кирилла Чупрова. Со слов свидетеля, на Чупрова неоднократно жаловались, но руководитель его почему-то любил.

Напомним, в Самаре перед судом предстали экс-начальник дежурной части отдела полиции №6 39-летний Алексей Борисов и его 29-летний подчиненный Кирилл Чупров. Борисов со следствием не сотрудничал и находится под арестом - в суд его доставляет конвой. Чупров в некоторой мере признавал вину и давал показания, он находится под домашним арестом и является в суд сам.

По версии следствия, весной 2020 г. Чупров познакомился в Интернете с пользователем, который хотел получать данные о третьих лицах и готов был платить. Чупров рассказал об этом начальнику - Борисову. Тот согласился поучаствовать. В итоге Борисов предоставлял Чупрову необходимые данные, а Чупров получал за них деньги и делился с Борисовым. Всего сотрудники дежурной части получили около 600 тыс. руб., считают следователи. Переводил деньги гражданин Павлов из Новочебоксарска. Конечным получателем были сотрудники штабов Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ). Данные же, запрашиваемые у Чупрова, касались сотрудников ФСБ.

Сам Чупров говорит, что не знал ни того, что передавал информацию о работниках органов госбезопасности, ни того, куда идет эта информация. Он особенно подчеркивает, что не был сторонником оппозиционера и не участвовал в экстремистской деятельности.

При этом Чупров утверждает, что готов признать злоупотребление должностными полномочиями, но не хочет призвать получение взятки - то есть то, в чем его обвиняют следователи.

18 мая дал показания по видеосвязи экс-коллега Кирилла Чупрова Михаил Белов. "Сейчас я живу в Москве. Раньше мы работали вместе с подсудимыми. Я был оперативным дежурным отдела полиции №6 с 2018 по 2021 год", - говорит Белов. Свидетель сообщил, что на служебных компьютерах действительно были базы данных разных видов. "Их использовали чтоб установить личность доставленного человека", - говорит Белов.

Доступ к базам данных осуществлялся по паролям. Пароли выдавали в УВД на определенный период, по истечении которого нужно было изменить свой пароль. По словам Белова, Чупров на его памяти запрашивал пароль для баз данных.

Белов также рассказал, что на некоторое время Чупрова переводили на другую работу, но он вернулся. И в последнее время у Борисова было особенно хорошее отношение к Чупрову. Белов утверждает, что на Чупрова жаловались как коллеги, так и граждане, обращавшиеся в правоохранительные органы. Но начальник дежурной части не наказывал его.

"С тех пор как Чупров вернулся в дежурную часть, Борисов стал относиться к нему максимально лояльно. Во время задержания Чупрова мне стало известно, что, кроме всего прочего, при нем имелся ключ от служебного кабинета начальника дежурной части Борисова. Чупров сам на вопрос оперативников ответил, что этот ключ от кабинета Борисова", - следует из показаний Белова.

18 мая в суде выступил также сотрудник УФСБ по Самарской области, который осматривал вещественные доказательства по уголовному делу. Он сообщил, что в телефонах подсудимых были обнаружены подтверждения того, что закрытые данные действительно передавались третьим лицам.

Чупрову и Борисову грозит реальное лишение свободы. Пока судебный процесс продолжается.