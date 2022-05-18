В Самарской области стартовала подготовка к новому отопительному сезону

Во вторник, 17 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 гг.

В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, представители министерства здравоохранения, министерства образования и науки области, глава регионального управления Ростехнадзора Ирина Панфилова, руководство Госжилинспекции и ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех 37 муниципальных образований Самарской области.

"Традиционно подготовку к новому осенне-зимнему периоду мы начинаем через несколько дней после завершения предыдущего. Необходимо проанализировать итоги прошедшего сезона и наметить планы на будущее. Благодаря системной работе нам удалось за прошлый год на 19% сократить количество инцидентов на коммунальных сетях. Мы провели модернизацию целого ряда котельных в Самарской области. Значительные усилия были направлены на реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения. Только в крупных городах, например, было переложено 102 км тепловых сетей. Эту работу мы продолжим, в текущем году объемы перекладки на всей территории области также будут значительными", - подчеркнул Виктор Кудряшов.

Особое внимание участники совещания уделили проблемным вопросам. Так, у восьми муниципалитетов - четырех городов и четырех районов - в минувшем году возникли проблемы с получением паспортов готовности к отопительному сезону.

"Коллеги, такую ситуацию считаю категорически неприемлемой. Паспорт готовности - своего рода гарантия прохождения отопительного сезона без срывов: своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, наличия в штате теплоснабжающих организаций квалифицированного персонала. Для получения паспорта необходимо вовремя устранять объективные и обоснованные замечания Ростехнадзора. В этом году к таким муниципалитетам будет особенно пристальное внимание, подобных ситуаций быть не должно", - акцентировал внимание председатель правительства.

Александр Мордвинов доложил, что подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный период 2022-2023 гг. стартовала. В муниципальных образованиях сформированы штабы по подготовке к осенне-зимнему сезону. В настоящее время завершаются мероприятия по формированию, уточнению и согласованию планов перекладки линейных объектов, подготовке объектов коммунального комплекса и суммы необходимых для этого денежных средств.

Планируется реализация ряда инвестиционных инфраструктурных проектов. В рамках государственной программы Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в 2022 году планируется построить и оснастить восемь котельных в четырех муниципальных образованиях Самарской области.

"Мы направим более 1 млрд руб. на модернизацию систем теплоснабжения, наиболее масштабный проект будет реализован в Жигулевске, где эти работы уже активно ведутся. Кроме того, в Нефтегорском, Сызранском, Сергиевском районах также будет заменен целый ряд котельных. В будущем году в этих населенных пунктах обеспечивать людей теплом будут более современные объекты", - сообщил первый вице-губернатор.

Кроме того, благодаря финансированию по линии Фонда развития территорий, в 2022-м планируется развернуть строительство новой котельной в Куйбышевском районе Самары, в поселке 116-й километр.

На совещании также обсудили вопрос оплаты за топливно-энергетические ресурсы предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями. По данным регионального минэнерго, за последний год уровень собираемости существенно повысился. Долги за газ и потребленную тепловую энергию в Самарской области значительно сокращаются. По сравнению с прошлым годом такое сокращение составило 16%.