В Самарской области стартовала подготовка к новому отопительному сезону

Во вторник, 17 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2022-2023 гг.
В совещании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Александр Мордвинов, представители министерства здравоохранения, министерства образования и науки области, глава регионального управления Ростехнадзора Ирина Панфилова, руководство Госжилинспекции и ресурсоснабжающих организаций. В режиме видеоконференцсвязи к разговору подключились главы всех 37 муниципальных образований Самарской области.
"Традиционно подготовку к новому осенне-зимнему периоду мы начинаем через несколько дней после завершения предыдущего. Необходимо проанализировать итоги прошедшего сезона и наметить планы на будущее. Благодаря системной работе нам удалось за прошлый год на 19% сократить количество инцидентов на коммунальных сетях. Мы провели модернизацию целого ряда котельных в Самарской области. Значительные усилия были направлены на реконструкцию сетей тепло- и водоснабжения. Только в крупных городах, например, было переложено 102 км тепловых сетей. Эту работу мы продолжим, в текущем году объемы перекладки на всей территории области также будут значительными", - подчеркнул Виктор Кудряшов.
Особое внимание участники совещания уделили проблемным вопросам. Так, у восьми муниципалитетов - четырех городов и четырех районов - в минувшем году возникли проблемы с получением паспортов готовности к отопительному сезону.
"Коллеги, такую ситуацию считаю категорически неприемлемой. Паспорт готовности - своего рода гарантия прохождения отопительного сезона без срывов: своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, наличия в штате теплоснабжающих организаций квалифицированного персонала. Для получения паспорта необходимо вовремя устранять объективные и обоснованные замечания Ростехнадзора. В этом году к таким муниципалитетам будет особенно пристальное внимание, подобных ситуаций быть не должно", - акцентировал внимание председатель правительства.
Александр Мордвинов доложил, что подготовка объектов жилищно-коммунального комплекса к работе в отопительный период 2022-2023 гг. стартовала. В муниципальных образованиях сформированы штабы по подготовке к осенне-зимнему сезону. В настоящее время завершаются мероприятия по формированию, уточнению и согласованию планов перекладки линейных объектов, подготовке объектов коммунального комплекса и суммы необходимых для этого денежных средств.
Планируется реализация ряда инвестиционных инфраструктурных проектов. В рамках государственной программы Самарской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" в 2022 году планируется построить и оснастить восемь котельных в четырех муниципальных образованиях Самарской области.
"Мы направим более 1 млрд руб. на модернизацию систем теплоснабжения, наиболее масштабный проект будет реализован в Жигулевске, где эти работы уже активно ведутся. Кроме того, в Нефтегорском, Сызранском, Сергиевском районах также будет заменен целый ряд котельных. В будущем году в этих населенных пунктах обеспечивать людей теплом будут более современные объекты", - сообщил первый вице-губернатор.
Кроме того, благодаря финансированию по линии Фонда развития территорий, в 2022-м планируется развернуть строительство новой котельной в Куйбышевском районе Самары, в поселке 116-й километр.
На совещании также обсудили вопрос оплаты за топливно-энергетические ресурсы предприятий коммунального комплекса перед ресурсоснабжающими организациями. По данным регионального минэнерго, за последний год уровень собираемости существенно повысился. Долги за газ и потребленную тепловую энергию в Самарской области значительно сокращаются. По сравнению с прошлым годом такое сокращение составило 16%.
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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.