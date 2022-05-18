В Самарской области бывшего судью лишили прав за пьяное вождение

Мировой суд Красноармейского района Самарской области вынес постановления по административным делам бывшего судьи Безенчукского райсуда Евгения Гладкова. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Самарском областном суде.

Как пояснили в суде, его признали виновным в нетрезвом вождении и отказе от медосвидетельствования.

В январе 2022 г. бывший судья сел за руль Lada Vesta в состоянии опьянения. При этом в декабре 2021 г. экс-судья уже попадался на аналогичном нарушении и отказался проходить освидетельствование.

Полномочия судьи были прекращены в 2014 г. в связи с уходом в отставку. Решение о привлечении бывшего судьи к административной ответственности принимала судебная коллегия областного суда.

Мировой суд назначил Гладкову штраф 30 тыс. руб. и на полтора года лишил водительских прав.