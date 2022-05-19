Предложившего "победить коррупцию вместе" полицейского хотят лишить свободы на 2,5 года

В суде Кировского района Самары запросили наказание для теперь уже бывшего начальника подразделения по вопросам миграции отдела полиции этого же района Алексея Ломакина. Изначально его задержали за получение взятки.
По версии следствия, Ломакин получил от гражданина 10 тысяч рублей. За деньги он должен был не заметить нарушения.
Во время расследования к Ломакину появились новые вопросы. Поступили данные о том, что он лишал подчиненных премий и присваивал деньги себе.
До работы в Кировском районе Ломакин трудился в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области на должности инспектора по особым поручениям. В частности, Ломакин писал пресс-релизы. Причем, один из них выпустили под заголовком "Победим коррупцию вместе!"
"Сейчас Ломакина потребовали приговорить к двум с половиной годам лишения свободы, а также штрафу 150 тысяч рублей", — сообщили журналисту Волга Ньюс в суде. Приговор могут вынести уже на этой неделе.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.