Предложившего "победить коррупцию вместе" полицейского хотят лишить свободы на 2,5 года

В суде Кировского района Самары запросили наказание для теперь уже бывшего начальника подразделения по вопросам миграции отдела полиции этого же района Алексея Ломакина. Изначально его задержали за получение взятки.

По версии следствия, Ломакин получил от гражданина 10 тысяч рублей. За деньги он должен был не заметить нарушения.

Во время расследования к Ломакину появились новые вопросы. Поступили данные о том, что он лишал подчиненных премий и присваивал деньги себе.

До работы в Кировском районе Ломакин трудился в отделе информации и общественных связей ГУ МВД по Самарской области на должности инспектора по особым поручениям. В частности, Ломакин писал пресс-релизы. Причем, один из них выпустили под заголовком "Победим коррупцию вместе!"

"Сейчас Ломакина потребовали приговорить к двум с половиной годам лишения свободы, а также штрафу 150 тысяч рублей", — сообщили журналисту Волга Ньюс в суде. Приговор могут вынести уже на этой неделе.