В Самарской области осудили сельчанина, купившего героин

Кошкинский районный суд Самарской области 18 мая вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Через неизвестного мужчина за 19 тыс. руб. приобрел 20 г героина для себя. Часть он успел употребить, а остальное хранил дома. Позже полицейские изъяли у него 14 свертков с 10,6 г наркотика.

Суд назначил ему три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима.