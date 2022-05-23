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Преступления Происшествия

В Самаре возбудили уголовное дело по факту госпитализации кадетов

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре сотрудники следственного комитета возбудили по факту госпитализации учащихся Самарского кадетского корпуса МВД России уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").

По версии следствия, 21 мая в медучреждения попали 28 детей 12-16 лет с пищевым отравлением. В медчасти кадетского корпуса разместили еще 16 человек с аналогичными симптомами, позже их тоже отвезли в больницу. Сейчас все 44 подростка находятся под наблюдением.

Следователи осмотрели корпуса и территории учебного учреждения. Сейчас они допрашивают сотрудников и ответственных за оказание услуг по питанию.

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