Отрадненский суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора МАУ

Отрадненский городской суд Самарской области вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего директора муниципального автономного учреждения "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Отрадный Самарской области" Николая Петрова. Об этом сообщили в суде.
Напомним, мужчину обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, а также в посредничестве в коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве.
По версии следствия, в августе 2018 г. Петров предложил директору ООО содействие в передаче денег главе администрации Отрадного за заключение муниципального контракта на строительство сетей газоснабжения. Также взятка должна была способствовать беспрепятственному подписанию актов выполненных работ.
В январе 2019 г., Петров получил 943 тыс. руб., из которых 600 тыс. планировал отдать главе администрации, а остальные забрать себе. Однако глава города отказался брать взятку.
Кроме того, в 2018 г. Петров получал деньги за подписание актов выполненных работ еще по двум контрактам на общую сумму около 780 тыс. рублей.
26 февраля 2021 г. Отрадненский городской суд за те же преступления признал Петрова виновным в трех преступлениях по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе").
Тогда ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 2,4 млн руб. и на шесть лет запретили занимать должности, связанные с рганизационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на госслужбе, в органах местного самоуправления.
Этот приговор обжаловали и адвокат Николая Петрова, и прокуратура. 9 июля Самарский облсуд отменил первый приговор и направил дело на новое судебное разбирательство. Петрова опять отправили под домашний арест.
18 мая Отрадненский городской суд вынес постановление о передаче уголовного дела в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушением.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.