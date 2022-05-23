Отрадненский суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора МАУ

Отрадненский городской суд Самарской области вернул в прокуратуру уголовное дело бывшего директора муниципального автономного учреждения "Центр материально-технического обеспечения образовательных учреждений городского округа Отрадный Самарской области" Николая Петрова. Об этом сообщили в суде.

Напомним, мужчину обвиняют в четырех эпизодах получения взяток, а также в посредничестве в коммерческом подкупе и посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, в августе 2018 г. Петров предложил директору ООО содействие в передаче денег главе администрации Отрадного за заключение муниципального контракта на строительство сетей газоснабжения. Также взятка должна была способствовать беспрепятственному подписанию актов выполненных работ.

В январе 2019 г., Петров получил 943 тыс. руб., из которых 600 тыс. планировал отдать главе администрации, а остальные забрать себе. Однако глава города отказался брать взятку.

Кроме того, в 2018 г. Петров получал деньги за подписание актов выполненных работ еще по двум контрактам на общую сумму около 780 тыс. рублей.

26 февраля 2021 г. Отрадненский городской суд за те же преступления признал Петрова виновным в трех преступлениях по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество") и п. "в" ч. 2 ст. 204.1 УК РФ ("Посредничество в коммерческом подкупе").

Тогда ему назначили восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима, штраф 2,4 млн руб. и на шесть лет запретили занимать должности, связанные с рганизационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на госслужбе, в органах местного самоуправления.

Этот приговор обжаловали и адвокат Николая Петрова, и прокуратура. 9 июля Самарский облсуд отменил первый приговор и направил дело на новое судебное разбирательство. Петрова опять отправили под домашний арест.

18 мая Отрадненский городской суд вынес постановление о передаче уголовного дела в прокуратуру из-за того, что обвинительное заключение составлено с нарушением.