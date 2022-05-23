У ректора ПГУТИ, где пропали миллионы, нашлись земельные участки, квартиры и гаражи

Стали известны доходы теперь уже бывшего ректора ПГУТИ Дмитрия Мишина за 2021 год. Декларация опубликована в открытых источниках.

Напомним, Дмитрий Мишин заинтересовал силовиков после ремонта зданий ПГУТИ, на который выделили около 78 млн рублей. Комиссия с представителями Минцфиры и с участием депутата Госдумы Александра Хинштейна выявила многочисленные нарушения.

"Как я и предполагал, проверка вскрыла десятки грубейших нарушений. Не выполнено множество работ, предусмотренных госконтрактом. Произведена замена качественных материалов на дешевые. Часть помещений осталось без ремонта. Несмотря на это, руководство ПГУТИ подписало подложные акты, что является чистой воды преступлением", — сообщал депутат. Итогами проверки ПГУТИ заинтересовалась Генпрокуратура.

Как указано в декларации о доходах Мишина, он заработал за 2021 г. более 5,3 млн рублей. У Мишина есть автомобиль Kia Sorento, земельный участок площадью 21,5 кв. м, доля на участке 5795,6 кв. м, квартира площадью 87,8 кв. м, доля в квартире площадью 79,6 кв. м, три гаража — 18,7 кв. м, 21,5 кв. м, 17,5 кв. м.

На сегодня Дмитрий Мишин уже покинул должность. Должен ли он нести ответственность за исчезновение денег в ПГУТИ, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.