16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарчанку подозревают в передаче крупной взятки В Самарской области поймали 67 пьяных водителей за три дня У ректора ПГУТИ, где пропали миллионы, нашлись земельные участки, квартиры и гаражи Отрадненский суд вернул в прокуратуру уголовное дело экс-директора МАУ Таможенники остановили в самарском аэропорту пассажира с 2 млн рублей

Происшествия

У ректора ПГУТИ, где пропали миллионы, нашлись земельные участки, квартиры и гаражи

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Стали известны доходы теперь уже бывшего ректора ПГУТИ Дмитрия Мишина за 2021 год. Декларация опубликована в открытых источниках.

Напомним, Дмитрий Мишин заинтересовал силовиков после ремонта зданий ПГУТИ, на который выделили около 78 млн рублей. Комиссия с представителями Минцфиры и с участием депутата Госдумы Александра Хинштейна выявила многочисленные нарушения.

"Как я и предполагал, проверка вскрыла десятки грубейших нарушений. Не выполнено множество работ, предусмотренных госконтрактом. Произведена замена качественных материалов на дешевые. Часть помещений осталось без ремонта. Несмотря на это, руководство ПГУТИ подписало подложные акты, что является чистой воды преступлением", — сообщал депутат. Итогами проверки ПГУТИ заинтересовалась Генпрокуратура.

Как указано в декларации о доходах Мишина, он заработал за 2021 г. более 5,3 млн рублей. У Мишина есть автомобиль Kia Sorento, земельный участок площадью 21,5 кв. м, доля на участке 5795,6 кв. м, квартира площадью 87,8 кв. м, доля в квартире площадью 79,6 кв. м, три гаража — 18,7 кв. м, 21,5 кв. м, 17,5 кв. м.

На сегодня Дмитрий Мишин уже покинул должность. Должен ли он нести ответственность за исчезновение денег в ПГУТИ, сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Кручинов 12 мая 2022 06:04 ФСБ задержала главу Госинспекции строительного надзора Самарской области

М-да 🤦‍♂️

Michail Kuchurin 19 апреля 2022 18:06 Сельчанина из Самарской области обвиняют в убийстве пришедшего требовать долг

Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать

Александр Товбин 12 апреля 2022 17:55 Уголовное дело ректора СамГУПС о нецелевом расходовании средств прекращено

В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...

Alexey Isaev 28 марта 2022 14:02 Cуд назначил штраф самарскому преподавателю за мелкие взятки и служебные подлоги

В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

Аркадий Агранович 23 марта 2022 15:05 Самарские таможенники остановили ехавший в Казахстан поезд с 488 т пшеницы и 67 т сахара

и "герои" несостоявшегося вывоза как всегда остались неизвестны? Или всё же их найдут и в угол поставят?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5