Житель Самарской области напал с ножом на коллегу и получил три года колонии

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В Ставропольском районе Самарской области суд вынес приговор 39-летнему жителю с. Новая Бинарадка. Его признали виновным в нанесении тяжких травм знакомому. Об этом сообщает региональное СУ СК.