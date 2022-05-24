В Тольятти осудили двоих вандалов

Автозаводский районный суд Тольятти рассмотрел уголовное дело двух местных жителей, которых обвиняли в порче чужой собственности и поджоге. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В 2020 г. подсудимые кидали камни в цифровые экраны рекламных конструкций в Центральном и Автозаводском районах и повредили их. Кроме того, один из подсудимых поджег здание ресторанного комплекса в лесопарковой зоне. Общий ущерб превысил 6 млн рублей.

Суд назначил мужчина от полутора до двух лет лишения свободы в колонии-поселении, также с них взыщут материальный ущерб.