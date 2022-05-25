Ирина Гусарова (КФ "Мир"): "В кризисное время спрос на кондитерку растет"

Финансовый директор самарской кондитерской фабрики "Мир" Ирина Гусарова в интервью "Волга Ньюс" в рамках проекта "Точки роста" рассказала о том, как повлияли на рынок внешнеэкономическая ситуация и "сахарное ралли", а также какой поддержки производители сладостей ожидают от государства.

- Как отразились внешнеполитическая ситуация и валютные скачки на производстве кондитерской продукции в России и Самарской области в частности?

- В первую очередь выросли цены на упаковку и сырьевые компоненты, и это потянуло за собой рост цен на кондитерские изделия.

При этом рост цен коснулся не только импортного сырья, ведь большая часть того, что мы используем в нашей продукции, производится в России. Но, например, рост цен на сахар составил в среднем 70%. И такова тенденция по всем видам сырья, независимо от того, импортное оно или отечественное.

Да, конечно, по некоторым позициям нашлись новые поставщики, мы этим плотно занимаемся. На начальном же этапе было много тех, кто хотел "заработать" побольше, не думая, что будет дальше. Это неприятно.

- Как повлияла на отрасль ситуация на сахарном рынке?

- Цены на сахар за два года выросли более чем в два с половиной раза. Это ведет к поднятию цен на конечную продукцию, но вопрос в том, насколько можно их поднимать и кому. У нас в регионе основные продажи идут через федеральные торговые сети. А для производителя повышение цены в сети равно выходу из нее.

На сегодня сети подтвердили повышение на 7%, значит, остальное от роста себестоимости - это наши убытки.

- На какое время может хватить существующих запасов импортного сырья, если возникнут перебои с поставками?

- Пока глобальных проблем по сырью нет, есть лишь проблема его стоимости. Сейчас нужно понять те условия, в которых мы будем работать в течение ближайшего года. Поэтому мы ищем варианты способов обеспечения себя тем сырьем, которое нам нужно.

Коммерческий директор "Аврора Молл" о будущем ритейла в России Валентина Шириня, коммерческий директор самарского ТРК "Аврора Молл", в рамках проекта "Точки Роста" рассказала в интервью Волга Ньюс о том, чем грозит текущая экономическая ситуация крупным торговым объектам, как происходит "уход" брендов из России, кто их может заменить и придется ли нам снова мерить джинсы на картонке.

- Заметил ли рынок "уход" зарубежных производителей?

- Думаю, да. Многие по ним будут "скучать". В свою очередь, открываются огромные возможности и перспективы для отечественных производителей. Нужны время и активная поддержка государства. А еще вовлеченность на всех уровнях. Каждый должен понимать, что он - звено в цепи нашего с вами дальнейшего благополучия. Нам нужно учиться помогать бизнесу, менять в своих головах подходы, чтобы заниматься развитием, а не "пробиванием стены". И тогда мы сможем все и заместить, и даже сделать гораздо лучше!

- Каковы прогнозы на будущее - не придется ли сокращать объемы производства и персонал?

- Не хочу строить никаких прогнозов. Будем работать! А вообще, в кризисное время спрос на кондитерку растет. Сладкое помогает людям получать положительные эмоции. Да и "Помадка" у нас в том ценовом сегменте, который доступен любому потребителю.

- На ваш взгляд, кому сейчас легче - небольшим кондитерским производствам или крупным "монстрам" с зарубежным капиталом? Кто имеет больше шансов пережить кризис?

- Легче - никому. Всем одинаково трудно. Единственное преимущество - "крупным монстрам", как вы их назвали, легче достучаться до помощи, например, получить льготный кредит с господдержкой.

- Какие меры господдержки уже были вам предложены и реализованы? На какую помощь вы рассчитываете от властей региона - тем более что самарские конфеты служат одной из визитных карточек губернии?

- Пока никакие. Рассрочка или отсрочка уплаты налогов или кредитов - это не поддержка для бизнеса. Кто знает, что будет в следующем году... Поддержка - это когда власть дает возможность работать и развиваться.

- Как конкретно государство могло бы помочь отрасли?

- Реальной поддержкой было бы снижение на время (полгода-год, в зависимости от ситуации) ставки НДС, взносов с фонда оплаты труда, возможность открытия в регионе торговых точек, работающих напрямую с производителями, ограничение засилья федеральных сетей, диктующих свои условия.