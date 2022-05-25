Продолжается реконструкция трассы Кинель - Богатое - Борское по дорожному нацпроекту

В Кинеле в рамках реконструкции автомобильной дороги Кинель - Богатое - Борское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" строители приступили к укладке дорожного основания на участках нового строительства.
До реконструкции дорога относилась к III категории — обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения.
На участках нового строительства дорожники завершают отсыпку земляного полотна нового уширения с обеих сторон участка дороги высотой 25 см для усиления прочности дорожного полотна, укладывают армирующую геосетку и слой щебня высотой 35 см.
Также специалисты приступили к укладке двухслойного основания из асфальтобетонной смеси. После фрезерования изношенного верхнего слоя, уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем, на протяжении всего реконструируемого участка с 0 по 7 км автомобильной дороги.
"С 9 мая мы перешли на двухсменный график, работы ведутся круглосуточно. В ночную смену производим отсыпку земполотна, чтобы не мешать транспортному потоку. В дневную смену укладываем технологические слои дорожной одежды. Стараемся обеспечить круглосуточный процесс работ", — рассказал заместитель руководителя подрядной организации Дмитрий Градов.
Кроме работ по реконструкции основного хода дороги, специалисты продолжают устраивать новые и удлинять существующие водопропускные трубы, ремонтировать искусственное мостовое сооружение в составе участка трассы. Проектом предусмотрено устройство 2-х автобусных остановок с посадочными площадками, тротуаров по обеим сторонам проезжей части, установка шумозащитных экранов, барьерного и пешеходного ограждения, дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком.
Приступить к скорейшему началу ремонта автомобильной дороги Кинель - Богатое - Борское поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 году стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным.
Напомним, обводная дорога г. о. Кинель — основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района. Дорожные работы осложнены высоким уровнем загрузки трассы, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями.
Завершение всех работ на капиталоемком объекте предусмотрено государственным контрактом 1 сентября 2023 года и жители Кинельского района очень ждут окончания работ.
"Как при любом ремонте, временные неудобства стоит потерпеть. Наши жители с пониманием относятся, потому что они видят, что каждый день идут изменения, процесс движется, работает техника и люди. Все мы надеемся, что хоть контракт двухгодичный, но, как подрядчики обещали — в этом году дорожное полотно будет, а дальше там уже благоустройство. Главное, что по дороге можно будет уже спокойно, быстро и безопасно проезжать", — поделился глава Кинеля Александр Прокудин.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается