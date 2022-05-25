16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Продолжается реконструкция трассы Кинель - Богатое - Борское по дорожному нацпроекту В Самаре идут сезонные работы по покосу травы За объекты благоустройства в Самарской области проголосовали уже более 240 тыс. жителей Мусорному оператору возместят более 157 млн рублей из областного бюджета "2 млн рублей за неоказанную услугу": жильцы самарского дома отказываются платить "ЭкоСтройРесурсу"

ЖКХ и благоустройство Общество

Продолжается реконструкция трассы Кинель - Богатое - Борское по дорожному нацпроекту

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кинеле в рамках реконструкции автомобильной дороги Кинель - Богатое - Борское по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" строители приступили к укладке дорожного основания на участках нового строительства.

До реконструкции дорога относилась к III категории — обычной автомобильной дороге, с 2-мя полосами движения. Проектом предусмотрено расширение проезжей части дороги до 4-х полос движения.

На участках нового строительства дорожники завершают отсыпку земляного полотна нового уширения с обеих сторон участка дороги высотой 25 см для усиления прочности дорожного полотна, укладывают армирующую геосетку и слой щебня высотой 35 см. 

Также специалисты приступили к укладке двухслойного основания из асфальтобетонной смеси. После фрезерования изношенного верхнего слоя, уложат дорожное покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 на полимерно-битумном вяжущем, на протяжении всего реконструируемого участка с 0 по 7 км автомобильной дороги.

"С 9 мая мы перешли на двухсменный график, работы ведутся круглосуточно. В ночную смену производим отсыпку земполотна, чтобы не мешать транспортному потоку. В дневную смену укладываем технологические слои дорожной одежды. Стараемся обеспечить круглосуточный процесс работ", — рассказал заместитель руководителя подрядной организации Дмитрий Градов.

Кроме работ по реконструкции основного хода дороги, специалисты продолжают устраивать новые и удлинять существующие водопропускные трубы, ремонтировать искусственное мостовое сооружение в составе участка трассы. Проектом предусмотрено устройство 2-х автобусных остановок с посадочными площадками, тротуаров по обеим сторонам проезжей части, установка шумозащитных экранов, барьерного и пешеходного ограждения, дорожных знаков, нанесение разметки термопластиком.

Приступить к скорейшему началу ремонта автомобильной дороги Кинель - Богатое - Борское поручил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Начать реконструкцию жизненно важной трассы в 2021 году стало возможным благодаря опережающему финансированию из федерального бюджета, в рамках дорожного нацпроекта, инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

Напомним, обводная дорога г. о. Кинель — основной въезд в город и проезд на южную территорию Кинельского района. Дорожные работы осложнены высоким уровнем загрузки трассы, сплошным потоком автомобилей, движущихся с малыми скоростями.

Завершение всех работ на капиталоемком объекте предусмотрено государственным контрактом 1 сентября 2023 года и жители Кинельского района очень ждут окончания работ.

"Как при любом ремонте, временные неудобства стоит потерпеть. Наши жители с пониманием относятся, потому что они видят, что каждый день идут изменения, процесс движется, работает техника и люди. Все мы надеемся, что хоть контракт двухгодичный, но, как подрядчики обещали — в этом году дорожное полотно будет, а дальше там уже благоустройство. Главное, что по дороге можно будет уже спокойно, быстро и безопасно проезжать", — поделился глава Кинеля Александр Прокудин.

Гид потребителя

Последние комментарии

Наталия Завьялова 27 ноября 2021 11:06 В трех квартирах Промышленного района затампонировали канализацию за долги перед "РКС-Самара"

У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа

Александр Чайка 09 августа 2021 23:22 "Т Плюс" обновил теплосети под оживленными дорожными развязками в Самаре

Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы

Влад Кателин 30 июля 2021 13:21 В "ЭкоСтройРесурсе" принимают претензии по квитанциям за вывоз ТКО

Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?

Людмила Богданова 16 мая 2021 15:29 Поселок "Озерный": ветхие новостройки за 700 миллионов

Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.

Юлия Шехмаметьева 08 октября 2018 15:43 К отоплению подключили почти 93% зданий Самары

и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается

Фото на сайте

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Корпоративные волонтеры навели чистоту у "Самара Арены"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5