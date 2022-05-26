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Преступления Происшествия

Арестованный за убийство возлюбленной мужчина заявил, что сбил ее случайно

ТОЛЬЯТТИ. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны подробности ЧП, которое случилось в Автограде 22 мая. Мужчина, подозреваемый в убийстве любимой женщины, говорит, что не хотел ее смерти.

Как стало известно, произошло примерно следующее. Мужчина и женщина жили вместе около девяти лет, но разошлись. Через некоторое время они решили снова сойтись. Договорились о свидании и поехали в отель.

Позже пара возвращалась на машине из отеля. И тут, по предварительным данным правоохранителей, снова началась ссора. Предполагается, что мужчина вытолкнул женщину из машины и наехал на нее. В пользу этой версии говорят некоторые доказательства следствия.

Сам подозреваемый выдвинул другую версию. Он утверждает, что никакой ссоры не было. Якобы женщина просто вышла из машины, споткнулась, а он случайно на нее наехал.

Напомним, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. УК РФ "Убийство". Подозреваемого отправили под стражу.

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