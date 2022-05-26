В Самаре суд оправдал медиков по делу о смерти пациентки

Суд Самарской области оставил в силе приговор медикам одной из самарских больниц по фамилиям Зайцева и Титова. Их обвиняли в причинении смерти по неосторожности.

По данным суда, Зайцева работала гастроэнтерологом, а Титова заведовала терапевтическим отделением. В апреле 2017 г. к ним обратилась женщина с жалобами на работу желудочно-кишечного тракта. Между больницей и пациенткой был заключен договор оказания медицинских услуг на сумму более 23 тыс. рублей.

Титова определила, что пациенткой будет заниматься Зайцева, и согласовала план лечения. Дальше врачи поставили диагноз "синдром раздраженного кишечника". Пациентку обследовали, жалобы продолжались. Женщине назначили колоноскопию и сделали ее с анестезией. Во время процедуры пациентке повредили органы, началось внутреннее кровотечение. В соответствии с заключением эксперта, после нужно было экстренное хирургическое вмешательство. Но пациентку перевели в палату. Ее состояние ухудшалось, женщина жаловалась лечащему врачу.

"Зайцева не приняла каких-либо мер для выявления и подтверждения имеющегося патологического состояния пациентки, а именно не провела инструментальное обследование (УЗИ органов брюшной полости) и лабораторные анализы (общий анализ крови), позволяющие подтвердить или исключить признаки внутреннего кровотечения. Кроме того, ею не был вызван хирург", - указана версия следствия в решении суда.

Еще чуть позже на жалобы пациентки пришла Титова. Но и она, по версии следствия, не приняла необходимых мер. Еще через некоторое время был собран консилиум врачей. Пациентка уже потеряла сознание.

"Тогда были в экстренном порядке осуществлены интубация трахеи и перевод на искусственную вентиляцию легких. Артериальное давление на фоне интенсивной инфузионной терапии и кардиотонической поддержки стабилизировано на уровне 100-110/50 мм рт. ст., кома. Струйно перелита свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса (согласно протоколам)", - указано также в материалах суда.

На реанимобиле пациентку перевезли в горбольницу №1. Через десять дней женщина там скончалась. Как считали следователи, к угрожающему жизни состоянию пациентки привело именно бездействие Зайцевой и Титовой. Но суд пришел к иному заключению.

"Нет выводов экспертов о том, что в случае отсутствия выявленных ими дефектов оказания медицинской помощи в терапевтическом отделении, допущенных после проведения колоноскопии, потенциальные шансы пациентки на благоприятный исход на данном этапе были бы весьма значительными. Кроме того, в заключении экспертов вообще отсутствуют выводы о том, что именно непроведение таких манипуляций, как инструментальные методы обследования (УЗИ органов брюшной полости) и лабораторные анализы (общий анализ крови), является дефектами оказания медицинской помощи в терапевтическом отделении. Иных доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что в случае совершения Зайцевой тех действий, невыполнение которых было вменено ей органами предварительного следствия, это предотвратило бы наступление смерти пациентки, суду стороной обвинения не представлено", - указано в решении.

В результате суд Железнодорожного района Самары медиков оправдал. Позже это решение обжаловала прокуратура. Но суд Самарской области согласился с оправдательным приговором.