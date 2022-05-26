В Самаре суд оправдал медиков по делу о смерти пациентки

Суд Самарской области оставил в силе приговор медикам одной из самарских больниц по фамилиям Зайцева и Титова. Их обвиняли в причинении смерти по неосторожности.
По данным суда, Зайцева работала гастроэнтерологом, а Титова заведовала терапевтическим отделением. В апреле 2017 г. к ним обратилась женщина с жалобами на работу желудочно-кишечного тракта. Между больницей и пациенткой был заключен договор оказания медицинских услуг на сумму более 23 тыс. рублей.
Титова определила, что пациенткой будет заниматься Зайцева, и согласовала план лечения. Дальше врачи поставили диагноз "синдром раздраженного кишечника". Пациентку обследовали, жалобы продолжались. Женщине назначили колоноскопию и сделали ее с анестезией. Во время процедуры пациентке повредили органы, началось внутреннее кровотечение. В соответствии с заключением эксперта, после нужно было экстренное хирургическое вмешательство. Но пациентку перевели в палату. Ее состояние ухудшалось, женщина жаловалась лечащему врачу.
"Зайцева не приняла каких-либо мер для выявления и подтверждения имеющегося патологического состояния пациентки, а именно не провела инструментальное обследование (УЗИ органов брюшной полости) и лабораторные анализы (общий анализ крови), позволяющие подтвердить или исключить признаки внутреннего кровотечения. Кроме того, ею не был вызван хирург", - указана версия следствия в решении суда.
Еще чуть позже на жалобы пациентки пришла Титова. Но и она, по версии следствия, не приняла необходимых мер. Еще через некоторое время был собран консилиум врачей. Пациентка уже потеряла сознание.
"Тогда были в экстренном порядке осуществлены интубация трахеи и перевод на искусственную вентиляцию легких. Артериальное давление на фоне интенсивной инфузионной терапии и кардиотонической поддержки стабилизировано на уровне 100-110/50 мм рт. ст., кома. Струйно перелита свежезамороженная плазма, эритроцитарная масса (согласно протоколам)", - указано также в материалах суда.
На реанимобиле пациентку перевезли в горбольницу №1. Через десять дней женщина там скончалась. Как считали следователи, к угрожающему жизни состоянию пациентки привело именно бездействие Зайцевой и Титовой. Но суд пришел к иному заключению.
"Нет выводов экспертов о том, что в случае отсутствия выявленных ими дефектов оказания медицинской помощи в терапевтическом отделении, допущенных после проведения колоноскопии, потенциальные шансы пациентки на благоприятный исход на данном этапе были бы весьма значительными. Кроме того, в заключении экспертов вообще отсутствуют выводы о том, что именно непроведение таких манипуляций, как инструментальные методы обследования (УЗИ органов брюшной полости) и лабораторные анализы (общий анализ крови), является дефектами оказания медицинской помощи в терапевтическом отделении. Иных доказательств, бесспорно свидетельствующих о том, что в случае совершения Зайцевой тех действий, невыполнение которых было вменено ей органами предварительного следствия, это предотвратило бы наступление смерти пациентки, суду стороной обвинения не представлено", - указано в решении.
В результате суд Железнодорожного района Самары медиков оправдал. Позже это решение обжаловала прокуратура. Но суд Самарской области согласился с оправдательным приговором.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.