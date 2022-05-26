Житель Новосибирской области пытался подкупить самарского таможенника и получил два года колонии

В Самаре суд рассмотрел уголовное дело жителя Новосибирской области и признал его виновным в даче взятки. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В сентябре 2021 г. около с. Большая Чергиновка таможенники остановили грузовики с немаркированным товаром. Сопровождавший груз мужчина передал сотруднику таможни $2 тысячи, чтобы транспорт не досматривали, а товар не изъяли. После передачи денег мужчину задержали транспортные полицейские.

Суд назначил ему два года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.