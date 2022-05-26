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Суды Происшествия

Жителя Самарской области судят за полученные в подарок ружье, винтовку, обрез

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Исаклинский районный суд Самарской области рассматривает уголовное дело местного жителя, которому вменяют незаконное приобретение, перевозку и хранение оружия, патронов и пороха. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, при обыске у мужчины нашли охотничье ружье, винтовку, обрез, более 200 патронов и около 1 кг пороха. Сельчанин получил арсенал в подарок от престарелого местного жителя. Все это он хранил дома, пока не нагрянул участковый.

Гид потребителя

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