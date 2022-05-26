Офицер из Самары, стрелявший в подчиненного, получил условный срок

Центральный окружной военный суд вынес приговор офицеру Курмангалиеву, служащему военной части, расположенной в самарском пос. Кряж. Его признали виновным в превышении полномочий.

Напомним, днем 25 ноября 2021 г. Курмангалиев на крыльце медпункта оказался недоволен тем, что подчиненный не привел в порядок свою форму, как того требовал старший по званию. Из-за этого офицер выстрелил из пневматической винтовки потерпевшему в ногу. Солдат получил травму средней тяжести.

Суд назначил Курмангалиеву три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.