По поручению губернатора для отдыха самарских детей будет реконструирован лагерь "Черноморец" в Анапе

Оздоровительный комплекс "Черноморец", расположенный на территории федерального детского курорта Анапа и приобретенный правительством региона для организации отдыха детей из Самарской области, будет восстановлен на средства концессионера. Задачу по поиску инвестора ранее поставил областному минэкономразвития глава региона Дмитрий Азаров.
В инфраструктуру "Черноморца" входят 24 объекта и земельный участок площадью более 8 га. Лагерь представляет собой 6 корпусов с номерами, рассчитанными на 2-8 человек. На территории также расположены здания столовой, медицинского пункта, административного корпуса, гостиницы, а также прачечная, холодильник, склады и даже теплица.
Для проведения массовых мероприятий и праздников в лагере есть большой клуб, который может вместить до 350 человек. Предусмотрена и необходимая инфраструктура для занятий спортом: футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки. У лагеря есть собственный песчаный пляж с дюнами - для комфортного отдыха детей его планируют оборудовать теневыми навесами и зонтами. Всю имеющуюся материальную базу лагеря планируется привести в порядок в течение трех лет.
"Благодаря реализации этого проекта дети из Самарской области смогут оздоравливаться на морском побережье, на одном из самых популярных для детского отдыха курортов страны, - подчеркнул значимость инвестпроекта для жителей региона Дмитрий Азаров. - Проведена большая работа по упаковке проекта, поиску и сопровождению инвестора, готового вложить свои силы и средства в этот объект. Мы, безусловно, продолжим эту работу, чтобы проект был реализован как можно скорее и лагерь начал работу".
Ежегодно в Анапе отдыхает примерно 350 тыс. детей со всей России и других стран. Это место идеально подходит для детского оздоровительного отдыха: мягкий субтропический климат, большое число солнечных дней, песчаные пляжи, морская вода. ДОЛ "Черноморец" расположен на Пионерском проспекте, на первой береговой линии. Отдыхать в лагере дети смогут не только летом - учреждение работает круглый год. К тому же теплый сезон в Анапе длится семь месяцев в году: с мая по ноябрь.
В смену, которая длится 21 день, обновленный лагерь сможет принимать примерно 500 человек. При этом регион планирует ежегодно закупать до 600 путевок по фиксированной стоимости для детей из Самарской области, в том числе для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
"Инвестор получит объекты лагеря в пользование на 34 года и в течение первых трех лет вложит в их реконструкцию не менее 324 млн рублей. Также проект предусматривает концессионную плату инвестора в бюджет Самарской области - с 2025 года и до окончания действия соглашения будет выплачено 315 млн рублей", - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.