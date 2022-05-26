По поручению губернатора для отдыха самарских детей будет реконструирован лагерь "Черноморец" в Анапе

Оздоровительный комплекс "Черноморец", расположенный на территории федерального детского курорта Анапа и приобретенный правительством региона для организации отдыха детей из Самарской области, будет восстановлен на средства концессионера. Задачу по поиску инвестора ранее поставил областному минэкономразвития глава региона Дмитрий Азаров.

В инфраструктуру "Черноморца" входят 24 объекта и земельный участок площадью более 8 га. Лагерь представляет собой 6 корпусов с номерами, рассчитанными на 2-8 человек. На территории также расположены здания столовой, медицинского пункта, административного корпуса, гостиницы, а также прачечная, холодильник, склады и даже теплица.

Для проведения массовых мероприятий и праздников в лагере есть большой клуб, который может вместить до 350 человек. Предусмотрена и необходимая инфраструктура для занятий спортом: футбольные поля, баскетбольные и волейбольные площадки. У лагеря есть собственный песчаный пляж с дюнами - для комфортного отдыха детей его планируют оборудовать теневыми навесами и зонтами. Всю имеющуюся материальную базу лагеря планируется привести в порядок в течение трех лет.

"Благодаря реализации этого проекта дети из Самарской области смогут оздоравливаться на морском побережье, на одном из самых популярных для детского отдыха курортов страны, - подчеркнул значимость инвестпроекта для жителей региона Дмитрий Азаров. - Проведена большая работа по упаковке проекта, поиску и сопровождению инвестора, готового вложить свои силы и средства в этот объект. Мы, безусловно, продолжим эту работу, чтобы проект был реализован как можно скорее и лагерь начал работу".

Ежегодно в Анапе отдыхает примерно 350 тыс. детей со всей России и других стран. Это место идеально подходит для детского оздоровительного отдыха: мягкий субтропический климат, большое число солнечных дней, песчаные пляжи, морская вода. ДОЛ "Черноморец" расположен на Пионерском проспекте, на первой береговой линии. Отдыхать в лагере дети смогут не только летом - учреждение работает круглый год. К тому же теплый сезон в Анапе длится семь месяцев в году: с мая по ноябрь.

В смену, которая длится 21 день, обновленный лагерь сможет принимать примерно 500 человек. При этом регион планирует ежегодно закупать до 600 путевок по фиксированной стоимости для детей из Самарской области, в том числе для ребят из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

"Инвестор получит объекты лагеря в пользование на 34 года и в течение первых трех лет вложит в их реконструкцию не менее 324 млн рублей. Также проект предусматривает концессионную плату инвестора в бюджет Самарской области - с 2025 года и до окончания действия соглашения будет выплачено 315 млн рублей", - рассказал министр экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.