Виктор Кудряшов обсудил с президентом "Балтики" перспективы развития компании в регионе

В четверг, 26 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с делегацией ООО "Пивоваренная компании "Балтика" во главе с президентом компании Денисом Шерстенниковым.
"Уже много лет "Балтика" служит нашим надежным стабильным партнером и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Самарской области. В прошлом году мы получили более восьми миллиардов рублей в виде налоговых отчислений, в первую очередь акцизов. Но не только за это мы ценим компанию. "Балтика" активно решает экологические вопросы и задает здесь тон для многих предприятий, у компании хороший социальный пакет и очень достойная заработная плата, предприятие постоянно внедряет новые технические решения, оборудование, инвестирует в производство", - подчеркнул, открывая встречу, Виктор Кудряшов.
Денис Шерстенников отметил взвешенную политику правительства Самарской области по регулированию пивоваренного рынка в регионе, открытость в решении инфраструктурных, регуляторных вопросов отрасли.
"Компания не приостанавливает операционный бизнес, а продолжает работать и выполнять все коммерческие и социальные обязательства перед своими партнерами, клиентами и сотрудниками", - отметил президент компании.
Для обеспечения бесперебойного производства на пивоварнях компания пересматривает цепочки поставок и изучает возможности импортозамещения. "Балтика" развивает собственную агропрограмму и полностью обеспечена солодом российского производства. Президент компании Денис Шерстенников высказал пожелание изучить возможности самарской промышленности для замещения деталей импортного оборудования пивоварен компании - помощь в выборе подходящих поставщиков переданной номенклатуры запчастей и инженерных работ готово оказать региональное министерство промышленности и торговли.
"Сегодня мы договорились о том, что здесь, в Самарской области, мы будем развивать производство ячменя для пивоварения - это в планах компании на 2023 год. Этот товар раньше в большом объеме поставлялся из других регионов РФ. Самарские аграрии готовы организовать производство здесь, и мы будем серьезно заниматься этой темой. Также мы обсуждали вопросы государственного регулирования рынка пивоваренной продукции, в первую очередь связанные с борьбой с нелегальным оборотом пива. У нас есть очень хороший опыт, мы пресекали нелегальное производство и продажу пива производителями, которые не платят акцизы в бюджет. Это создает условия для недобросовестной конкуренции и вредит развитию легальных производств. У нас есть долговременная программа, которая успешно реализуется, мы договорились ее продолжать. Решение вопросов экологии, социальные программы - все это также в повестке нашей совместной работы", - прокомментировал итоги встречи председатель областного правительства.
Самарская "Балтика" продолжает производить широкий ряд национальных и лицензионных марок пива для Поволжья, Урала, а также на экспорт - в страны Средней Азии, являясь крупнейшим экспортером напитков из региона. Филиал работает в регионе с 2003 года, с 2017 выпускает безалкогольное пиво, в 2021 году открыл купажное отделение для производства безалкогольных напитков.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.