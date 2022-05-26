Виктор Кудряшов обсудил с президентом "Балтики" перспективы развития компании в регионе

В четверг, 26 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов встретился с делегацией ООО "Пивоваренная компании "Балтика" во главе с президентом компании Денисом Шерстенниковым.

"Уже много лет "Балтика" служит нашим надежным стабильным партнером и одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджет Самарской области. В прошлом году мы получили более восьми миллиардов рублей в виде налоговых отчислений, в первую очередь акцизов. Но не только за это мы ценим компанию. "Балтика" активно решает экологические вопросы и задает здесь тон для многих предприятий, у компании хороший социальный пакет и очень достойная заработная плата, предприятие постоянно внедряет новые технические решения, оборудование, инвестирует в производство", - подчеркнул, открывая встречу, Виктор Кудряшов.

Денис Шерстенников отметил взвешенную политику правительства Самарской области по регулированию пивоваренного рынка в регионе, открытость в решении инфраструктурных, регуляторных вопросов отрасли.

"Компания не приостанавливает операционный бизнес, а продолжает работать и выполнять все коммерческие и социальные обязательства перед своими партнерами, клиентами и сотрудниками", - отметил президент компании.

Для обеспечения бесперебойного производства на пивоварнях компания пересматривает цепочки поставок и изучает возможности импортозамещения. "Балтика" развивает собственную агропрограмму и полностью обеспечена солодом российского производства. Президент компании Денис Шерстенников высказал пожелание изучить возможности самарской промышленности для замещения деталей импортного оборудования пивоварен компании - помощь в выборе подходящих поставщиков переданной номенклатуры запчастей и инженерных работ готово оказать региональное министерство промышленности и торговли.

"Сегодня мы договорились о том, что здесь, в Самарской области, мы будем развивать производство ячменя для пивоварения - это в планах компании на 2023 год. Этот товар раньше в большом объеме поставлялся из других регионов РФ. Самарские аграрии готовы организовать производство здесь, и мы будем серьезно заниматься этой темой. Также мы обсуждали вопросы государственного регулирования рынка пивоваренной продукции, в первую очередь связанные с борьбой с нелегальным оборотом пива. У нас есть очень хороший опыт, мы пресекали нелегальное производство и продажу пива производителями, которые не платят акцизы в бюджет. Это создает условия для недобросовестной конкуренции и вредит развитию легальных производств. У нас есть долговременная программа, которая успешно реализуется, мы договорились ее продолжать. Решение вопросов экологии, социальные программы - все это также в повестке нашей совместной работы", - прокомментировал итоги встречи председатель областного правительства.

Самарская "Балтика" продолжает производить широкий ряд национальных и лицензионных марок пива для Поволжья, Урала, а также на экспорт - в страны Средней Азии, являясь крупнейшим экспортером напитков из региона. Филиал работает в регионе с 2003 года, с 2017 выпускает безалкогольное пиво, в 2021 году открыл купажное отделение для производства безалкогольных напитков.