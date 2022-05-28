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Преступления Происшествия

Самарец попал под уголовное преследование за ловлю рыбы "косынкой"

ПРИВОЛЖЬЕ. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В районе села Кашпир Приволжского района участковые уполномоченные полиции задержали 36-летнего жителя Самары, который находясь на плотине ловил рыбу "косынкой", сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Участковые изъяли у задержанного незаконный улов и рыболовную снасть. Мужчина пояснил, что  знал о запрете на  вылов рыбы в весенний нерестовый период. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 5 тыс. рублей.

По информации правоохранителей, мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался.

В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Санкция  данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. руб., либо обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.

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