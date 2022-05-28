Полицейский из Крыма, сбивший самарскую студентку, отправится в колонию-поселение

В Крыму вынесли приговор полицейскому, который насмерть сбил студентку из Самарской области, сообщают "Вести. Крым".

В июле прошлого года поздним вечером 25-летний участковый по делам несовершеннолетних ехал на своем авто в сторону Щелкино. Проигнорировав знак "Обгон запрещен", он выехал на встречную полосу для обгона и сбил девушку.

Студентка из Самарской области, находившаяся в Крыму на практике, получила "ампутацию головы" и множественные травмы, несовместимые с жизнью, установило следствие.

Решением Ленинского районного суда Крыма мужчину лишили прав на 2,5 года и отправили на три года в колонию-поселения. Также он заплатит 1,5 млн руб. потерпевшей стороне в качестве компенсации морального вреда.