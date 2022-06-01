16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В облправительстве обсудили вопросы расселения домов для строительства станции метро "Театральная" В Самарской области сокращается число незавершенных объектов строительства Уволен министр спорта Самарской области Виктор Кудряшов: В регионе сложилась хорошая практика ведения работ опережающими темпами Оперативный штаб: на потребительском рынке отмечается стабилизация

Облправительство Власть и политика

Сохранить водные ресурсы: в стране запустят единый реестр питьевой воды

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 131
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

При этом Самарская область не входит в число вододефицитных регионов. Наоборот, Приволжье сможет помогать засушливым районам.

Фото: pixabay.com

Сейчас в Министерстве природных ресурсов и экологии России полным ходом идет работа по созданию единого реестра водных ресурсов в части воды, пригодной для питья. В эту базу данных войдет информация об уровне запаса воды, местах добычи, использовании ресурсов и так далее. Каждый регион будет вносить данные в общий реестр, таким образом, будет видна полная картина гидросистемы страны.

Как отмечает вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев, в Самарской области практически нет проблем с питьевой водой. Лишь в отдаленных районах в засушливые годы бывают перебои. Но эти проблемы решаются властями.

"Визитная карточка нашего региона - река Волга. Именно она позволяет жителям Приволжья не испытывать дефицита питьевой воды. Но насущным остается вопрос очистки и проверки качества этого ресурса, а также ход реконструкции действующих объектов в сфере водозабора и водоотведения. В прошлом году в Самаре удалось привести в порядок и построить несколько объектов. На финальном этапе модернизация насосно-фильровальной станции №1, из которой пьют воду почти 60% самарцев", - рассказал Александр Милеев.

Самарская область не нуждается в дотациях питьевой воды, в отличие, например, от засушливых южных регионов. Проблема вододефицита стоит в 11 регионах нашей страны. Для регулирования водного баланса страны и будет запущен Единый реестр. Регионы должны загрузить информацию до 20 июня. Как уверяют в федеральном Минприроды, данные будут доступны для всех желающих.

"Чистая питьевая вода - это стратегический ресурс. Это правильно, что на уровне страны решили контролировать запасы воды. Надеюсь, что после создания такой базы данных созреет некий единый федеральный проект по улучшению качества и состояния воды", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента Александр Милеев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Lina Kotya 13 марта 2022 13:57 С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию 336 тыс. кв. м жилья

Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

Дмитрий Лакоценин 23 апреля 2021 07:18 Глава самарского минстроя Евгений Чудаев ушел в отставку

Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.

Елена Андреева 11 октября 2018 10:36 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.

Екатерина Антоненко 09 октября 2018 08:43 Врио министра образования Владимир Пылев покидает свой пост

Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2018 05:58 Дмитрий Азаров предложил Николаю Брусникину возглавить региональный минпром

Долгий путь.

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3