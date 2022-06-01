Сохранить водные ресурсы: в стране запустят единый реестр питьевой воды

При этом Самарская область не входит в число вододефицитных регионов. Наоборот, Приволжье сможет помогать засушливым районам.

Сейчас в Министерстве природных ресурсов и экологии России полным ходом идет работа по созданию единого реестра водных ресурсов в части воды, пригодной для питья. В эту базу данных войдет информация об уровне запаса воды, местах добычи, использовании ресурсов и так далее. Каждый регион будет вносить данные в общий реестр, таким образом, будет видна полная картина гидросистемы страны.

Как отмечает вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев, в Самарской области практически нет проблем с питьевой водой. Лишь в отдаленных районах в засушливые годы бывают перебои. Но эти проблемы решаются властями.

"Визитная карточка нашего региона - река Волга. Именно она позволяет жителям Приволжья не испытывать дефицита питьевой воды. Но насущным остается вопрос очистки и проверки качества этого ресурса, а также ход реконструкции действующих объектов в сфере водозабора и водоотведения. В прошлом году в Самаре удалось привести в порядок и построить несколько объектов. На финальном этапе модернизация насосно-фильровальной станции №1, из которой пьют воду почти 60% самарцев", - рассказал Александр Милеев.

Самарская область не нуждается в дотациях питьевой воды, в отличие, например, от засушливых южных регионов. Проблема вододефицита стоит в 11 регионах нашей страны. Для регулирования водного баланса страны и будет запущен Единый реестр. Регионы должны загрузить информацию до 20 июня. Как уверяют в федеральном Минприроды, данные будут доступны для всех желающих.

"Чистая питьевая вода - это стратегический ресурс. Это правильно, что на уровне страны решили контролировать запасы воды. Надеюсь, что после создания такой базы данных созреет некий единый федеральный проект по улучшению качества и состояния воды", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента Александр Милеев.