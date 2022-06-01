Сохранить водные ресурсы: в стране запустят единый реестр питьевой воды

При этом Самарская область не входит в число вододефицитных регионов. Наоборот, Приволжье сможет помогать засушливым районам.
Сейчас в Министерстве природных ресурсов и экологии России полным ходом идет работа по созданию единого реестра водных ресурсов в части воды, пригодной для питья. В эту базу данных войдет информация об уровне запаса воды, местах добычи, использовании ресурсов и так далее. Каждый регион будет вносить данные в общий реестр, таким образом, будет видна полная картина гидросистемы страны.
Как отмечает вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев, в Самарской области практически нет проблем с питьевой водой. Лишь в отдаленных районах в засушливые годы бывают перебои. Но эти проблемы решаются властями.
"Визитная карточка нашего региона - река Волга. Именно она позволяет жителям Приволжья не испытывать дефицита питьевой воды. Но насущным остается вопрос очистки и проверки качества этого ресурса, а также ход реконструкции действующих объектов в сфере водозабора и водоотведения. В прошлом году в Самаре удалось привести в порядок и построить несколько объектов. На финальном этапе модернизация насосно-фильровальной станции №1, из которой пьют воду почти 60% самарцев", - рассказал Александр Милеев.
Самарская область не нуждается в дотациях питьевой воды, в отличие, например, от засушливых южных регионов. Проблема вододефицита стоит в 11 регионах нашей страны. Для регулирования водного баланса страны и будет запущен Единый реестр. Регионы должны загрузить информацию до 20 июня. Как уверяют в федеральном Минприроды, данные будут доступны для всех желающих.
"Чистая питьевая вода - это стратегический ресурс. Это правильно, что на уровне страны решили контролировать запасы воды. Надеюсь, что после создания такой базы данных созреет некий единый федеральный проект по улучшению качества и состояния воды", - подчеркнул вице-спикер регионального парламента Александр Милеев.
Последние комментарии
Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.
Наконец то. А то раздал свои полномочия всяким Баранниковым. Министр должен быть авторитетным.
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.