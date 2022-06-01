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Преступления Происшествия

В самарском колледже пропали деньги, выделенные для обучения профессии портье

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в Самарском государственном колледже сервисных технологий и дизайна. Предполагается, что там исчезли деньги, выделенные на обучение людей профессии портье в рамках нацпроекта "Демография".

"Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). По версии следствия, у колледжа был договор на обучение граждан. Но шесть человек не проходили обучение. А деньги в рамках нацпроекта на их обучение были выплачены", - рассказали в управлении СК по Самарской области.

Предполагаемая сумма ущерба составляет 280 тыс.рублей. Пока разбирательство продолжается. Расследованием занимаются сотрудники Куйбышевского межрайонного следственного отдела. Обвинение еще никому не предъявлено.

Известно, что колледж сервисных технологий и дизайна возглавляет Татьяна Санникова. Она - кандидат педагогических наук, награждена почетным знаком Самарской губернской думы "За служение закону".

Нацпроект "Демография" предусматривает обучение людей предпенсионного возраста, молодых матерей и граждан некоторых других категорий разным специальностям. Подать заявку на обучение можно через портал "Работа в России".

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