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Облправительство Власть и политика

В Самарской области сокращается число незавершенных объектов строительства

САМАРА. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 31 мая, первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областной межведомственной комиссии по вопросам сокращения объемов незавершенного строительства.

В нем приняли участие представители структурных подразделений правительства Самарской области, главы муниципальных образований региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и правительство региона системно занимаются проблемами незавершенного строительства. С 2018 года количество таких объектов значительно сокращается. Соответственно, уменьшаются затраты бюджета на их содержание. Как отметил Виктор Кудряшов, динамика заметна.

"Есть достаточно серьезное движение. Мы начинали с объема незавершенного строительства порядка 70 млрд рублей. Потом, разобравшись с этим вопросом, мы провели большую работу по завершению строительства объектов, регистрации права собственности Самарской области по введенным объектам и передаче балансодержателям, и сегодня мы достигли показателя в 29 млрд рублей. Достаточно большое количество - это объекты, включенные в инвестиционные программы, которые обеспечены финансированием, и только часть объектов, которая оценивается в сумму порядка 8 млрд, - действительно проблемные, по которым отсутствует финансирование, строительство приостановлено. Их мы рассматриваем индивидуально", - подчеркнул председатель областного правительства.

Министр строительства региона Николай Плаксин доложил, что количество объектов незавершенного строительства в Самарской области только за первый квартал 2022 года сократилось на 28 позиций: "По всем категориям идет движение, объекты строятся, вводятся, передаются. На сегодняшний день передано объектов балансодержателям для дальнейшего содержания и эксплуатации на сумму 2,4 млрд рублей".

Участники совещания детально обсудили динамику передачи объектов, введенных в эксплуатацию, соответствующим балансодержателям. Председатель регионального правительства поручил завершить эту работу в ближайшее время.

"Еще ряд объектов стоимостью 5-6 млрд рублей - это полностью достроенные и введенные в эксплуатацию здания, по разным причинам не оформленные в собственность Самарской области и не переданные балансодержателям. И если процесс оформления в собственность идет достаточно активно, то передача объектов балансодержателям движется с большими трудностями. К следующему заседанию комиссии, которое пройдет в августе, эти вопросы должны быть решены на 100%", - поставил задачу Виктор Кудряшов.

Стоит отметить, что в 2022 году государственным казенным учреждением Самарской области "Управление капитального строительства" планируется сокращение "незавершенки" на 12,4 млрд руб., в том числе передача здания Шестого кассационного суда общей юрисдикции в федеральную собственность.

В ходе заседания отдельно была рассмотрена текущая ситуация по нескольким объектам, требующим финансовых затрат на завершение строительства или реконструкции. По ряду проектов, реализация которых требует больших вложений, глава регионального кабмина поручил проработать возможные механизмы федеральной поддержки.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Уважаемые ЛДПР ТВ Ваши деятели бесчинствуют в Тольятти. Люди бояться с ними связываться. Моя мама купила в Тольятти квартиру в кредит В Солнечном. 1 день просрочила оплату и всё, теперь не квартиры не денег. ;450 человек подали в суд. И вроде бы они выиграли и им должны были заплатить. Но Компания подала на банкротство и поменяла название. Люди не получили не чего. Спрашиваю маму почему не обратилась в ту фракцию которая у вас там самая известная, бояться. Она сказала: " А ты знаешь кто их крышует? Нет? А я знаю - ЛДПР."! Я очень надеюсь что вы не в курсе были. Жириновский мой кумир. Большую часть домов в ЖК "Солнечный" строила одна контора - ООО "Базис С. А.

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