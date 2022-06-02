Самарские полицейские изъяли 6,5 кг наркотика в Брянской области

Сотрудники управления наркоконтроля ГУ МВД России по Самарской области извлекли 6431 граммов N-метилэфедрона из тайника в поселке Холмечи Суземского района Брянской области.
Как сообщает региональный полицейский Главк, изначально в Ставропольском районе в рамках оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля были изучены данные с телефонов фигурантов уголовного дела о незаконном сбыте синтетических наркотиков - двух жителей Ленинградской области. Среди материалов имелись изображения сделанных ранее закладок. При проверке полученных сведений во время рабочей командировки и была изъята крупная партия наркотика.
Всего в период с 23 по 27 мая этого года полицейскими изъято свыше 21,3 кг наркотических средств и психотропных веществ. Таковы итоги оперативно-профилактической операции "Канал - Второй барьер".
Оперативно-профилактическое мероприятие было направлено на выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе с использованием международных почтовых отправлений, пресечение деятельности транснациональных наркогруппировок, подпольных лабораторий по незаконному производству наркотиков, подрыв экономических основ наркобизнеса, включая легализацию наркодоходов, а также изъятие из незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
В период проведения мероприятия выявлено 551 преступление и 82 административных правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. По подозрению в совершении преступлений задержано 29 лиц,
Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне