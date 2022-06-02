Самарчанка расплатилась в магазине чужой банковской картой, но "спалилась" на бонусах

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело о краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
37-летняя жительница Самары потеряла банковскую карту, а позже заметила, что ее средствами расплатились в магазине. Ущерб составил 3,7 тыс. рублей.
Полицейские опросили сотрудников магазина. Как выяснилось, чужими деньгами воспользовалась 52-летняя женщина. При оплате продуктов и алкоголя она предъявила бонусную карту, привязанную к ее номеру телефона.
Последние комментарии
М-да 🤦♂️
Почему СМИ преувеличивать и врут. По поводу информации об убийстве. Неразобравшись непешите. Или на вас в суд подать
В Китае виновные получили бы реальные сроки или расстрел, а в России коррупция непобедима...
Что то даже и не удивляюсь.
а вы у него делали откликнитесь напишите мне