Самарчанка расплатилась в магазине чужой банковской картой, но "спалилась" на бонусах

В Промышленный районный суд Самары отправилось уголовное дело о краже денег с банковской карты. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

37-летняя жительница Самары потеряла банковскую карту, а позже заметила, что ее средствами расплатились в магазине. Ущерб составил 3,7 тыс. рублей.

Полицейские опросили сотрудников магазина. Как выяснилось, чужими деньгами воспользовалась 52-летняя женщина. При оплате продуктов и алкоголя она предъявила бонусную карту, привязанную к ее номеру телефона.