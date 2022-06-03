Главу самарского Госстройнадзора отправили под домашний арест

В четверг, 2 июня, суд изменил меру пресечения на домашний арест ранее арестованному по обвинению в превышении полномочий руководителю Госстройнадзора Самарской области Владимиру Захарину. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Вероятно, это связано с его сотрудничеством со следствием", - предположил парламентарий.
По его словам, в тот же день в рамках уголовного дела сотрудники Следственного комитета провели обыск в рабочем кабинете министра строительства региона Николая Плаксина.
Напомним, Захарин был задержан 11 мая и арестован на следующий день в рамках следствия по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").
По версии следствия, чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве дома культуры в п. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.