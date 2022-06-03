Главу самарского Госстройнадзора отправили под домашний арест

В четверг, 2 июня, суд изменил меру пресечения на домашний арест ранее арестованному по обвинению в превышении полномочий руководителю Госстройнадзора Самарской области Владимиру Захарину. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Вероятно, это связано с его сотрудничеством со следствием", - предположил парламентарий.

По его словам, в тот же день в рамках уголовного дела сотрудники Следственного комитета провели обыск в рабочем кабинете министра строительства региона Николая Плаксина.

Напомним, Захарин был задержан 11 мая и арестован на следующий день в рамках следствия по уголовному делу, возбужденному по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий").

По версии следствия, чиновники закрыли глаза на нарушения при строительстве дома культуры в п. Глушицкий Большечерниговского района и культурно-досугового центра в с. Тимашево Кинель-Черкасского района. Исполнителем работ по обоим контрактам выступало самарское ООО "Тет А Тет М" Людмилы Фельдблит.