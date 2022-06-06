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Преступления Происшествия

Грабитель пытался скрыться от полиции и угнал в Самаре Infiniti вместе с водителем

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре отправилось в суд уголовное дело 41-летнего сызранца, обвиняемого в грабеже, разбоях и угоне. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, днем 23 октября 2021 г. обвиняемый пришел в самарский ломбард, разбил витрину молотком и забрал золото на 58 тыс. рублей. Продавец нажала тревожную кнопку, но грабитель успел скрыться. В тот же день он сдал похищенное в другой ломбард.

Преступление попало на записи камер видеонаблюдения. Благодаря этому полицейские очень быстро нашли знакомых и родственников налетчика и устроили засаду. Мужчина узнал об этом и попытался скрыться необычным способом.

Он увидел на улице, как 28-летняя девушка садилась в Infiniti fx 37, и решил ограбить ее: быстро сел на пассажирское сиденье, схватил автомобилистку за воротник и начал угрожать. При этом грабитель держал руку в кармане куртки так, чтобы жертве казалось, что он прячет оружие. Потерпевшая отдала две золотые цепочки и все наличные — 3 тыс. рублей. После этого мужчина приказал ей ехать в направлении ул. Вилоновской, а по пути заставил попросить у родственника перечислить 30 тыс. руб. и снять их в банкомате. Затем он решил поехать в Сызрань.

Во время поездки автомобилистка пыталась привлечь внимание. Для этого она неоднократно грубо нарушала ПДД, а около поста ДПС подавала фарами сигналы полицейским. Когда сотрудники Госавтоинспекции все же остановили автомобиль, потерпевшая выбежала к ним и закричала, что ее похитили. Полицейские задержали злоумышленника. Оказалось, что оружия у него не было.

В отделе полиции задержанный признал и согласился сотрудничать со следствием.

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